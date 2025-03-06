استقالة محافظ «المركزي» النيوزيلندي بشكل مفاجئ

أعلن محافظ البنك المركزي في نيوزيلندا أدريان أور استقالته بشكل مفاجئ، قبل ثلاث سنوات من انتهاء ولايته الثانية التي تستمر خمسة أعوام، دون توضيح السبب الدقيق لرحيله.

وذكر رئيس مجلس الإدارة «نيل كوغلي» أن الاستقالة كانت لأسباب شخصية، مشيراً إلى الانتقادات التي وجهت إلى «أور» خلال رئاسته للبنك التي استمرت 7 سنوات.

وأوضح «كوغلي» للصحافيين حسبما نقلت «بلومبرج»: وظيفة محافظ البنك المركزي تواجه انتقادات لا هوادة فيها، لذا، كما تعلم، هناك وقت تعتقد فيه أن تحقيق ما أردت إنجازه يكفي.

وقال أور في بيان: «أترك المنصب مع تضخم أسعار المستهلك، واقتصاد في انتعاش دوري بعد فترة طويلة من الاضطراب المرتبط بكوفيد 19، النظام المالي لا يزال سليماً»، حسبما أوردت صحيفة «نيوزيلاند هيرالد» المحلية.