الذهب يلمع تحت أضواء «رسوم ترامب»

ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات أمس الثلاثاء مع تزايد الطلب على الملاذات الآمنة في ظل تصاعد المخاوف بشأن حرب تجارية عالمية محتملة بعد رد الصين وكندا بتدابير انتقامية على السياسات التجارية التي تتبعها الولايات المتحدة.

وارتفعت العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم أبريل بنسبة 0.25% أو 7.3 دولارات إلى 2908.4 دولارات للأوقية، وصعد سعر التسليم الفوري 0.16% عند 2897.4 دولاراً.

بينما استقرت العقود الآجلة للفضة تسليم مايو عند 32.31 دولاراً للأوقية، واستقر سعر التسليم الفوري للبلاتين عند 957.48 دولاراً.

بينما تراجع مؤشر الدولار – الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية – بنسبة طفيفة 0.14% إلى 106.59 نقاط. وأوضح «جيه بي مورجان تشيس» أنه لا يزال يحتفظ برؤية صعوديه طويلة الأمد للذهب، مع مستهدف سعري يقترب 3000 دولار للأوقية في الربع الرابع من هذا العام.

وفي يناير، توقع «جولدمان ساكس» أن تزايد عدم اليقين السياسي بما يشمل المخاوف المتعلقة بالرسوم الجمركية قد تدفع أسعار المعدن الأصفر إلى 3 آلاف دولار للأوقية بحلول نهاية العام الحالي. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 31.71 دولاراً للأوقية. وصعد البلاتين 0.2 بالمئة إلى 955.42 دولاراً. وانخفض البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 930.64 دولاراً.

ويُنظر إلى الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على نطاق واسع على أنها ستفاقم التضخم، ما أدى إلى زيادة الإقبال على الذهب كملاذ آمن. وارتفع الذهب بالفعل بنحو 10 بالمئة منذ بداية العام وحتى الآن.