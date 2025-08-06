ترامب: الرسوم الجمركية على الأدوية قد تصل إلى 250 %

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لبرنامج «Squawk Box» على قناة CNBC، الثلاثاء الماضي، إن الرسوم الجمركية المخطط لها على الأدوية المستوردة إلى الولايات المتحدة قد تصل في النهاية إلى 250%، وهو أعلى معدل هدد به حتى الآن.

وقال إنه سيفرض في البداية «رسوماً جمركية صغيرة» على الأدوية، ولكن بعد عام إلى عام ونصف «حداً أقصى» سيرفع هذا المعدل إلى 150% ثم 250%.

لقد هدد الرئيس مراراً وتكراراً بفرض رسوم جمركية، ثم غير موقفه بشأن مقترحات الرسوم الجمركية، لذا لا يوجد ما يضمن أنه سيفرض رسوماً جمركية على الأدوية بنسبة 250% في نهاية المطاف.

في أوائل يوليو هدد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 200% على الأدوية.

وفي أبريل الماضي أطلقت إدارة ترامب ما يسمى التحقيق بموجب المادة 232 بشأن المنتجات الصيدلانية، وهي سلطة قانونية تمكن وزير التجارة من التحقيق في تأثير الواردات على الأمن القومي.

والرسوم الجمركية هي محاولة من الرئيس لتحفيز شركات الأدوية على نقل عمليات التصنيع إلى الولايات المتحدة في وقت شهد فيه تصنيع الأدوية محلياً انكماشاً حاداً، خلال العقود القليلة الماضية.

خلال الأشهر الستة الماضية سجلت شركات مثل إيلي ليلي، وجونسون آند جونسون، وأعلنوا عن استثمارات أمريكية جديدة لبناء حسن النية مع الرئيس.

وقال ترامب لشبكة "سي إن بي سي": «نريد أن يتم تصنيع الأدوية في بلادنا».

وستشكل الرسوم الجمركية المخطط لها ضربة قاصمة لقطاع الأدوية، الذي حذر من أن هذه الرسوم قد تؤدي إلى ارتفاع التكاليف، وتعيق الاستثمارات في الولايات المتحدة، وتعطل سلسلة توريد الأدوية، معرضة المرضى للخطر.