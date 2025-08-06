ارتفاع مبيعات «فوكسكون» بأكثر من 7 % خلال يوليو

تباطأت وتيرة ارتفاع مبيعات «فوكسكون» خلال يوليو الماضي، ما يعكس تأثر الطلب العالمي على الإلكترونيات بحالة عدم اليقين الناتجة عن الرسوم الجمركية الأمريكية.



وأعلنت الشركة أمس، عن إيرادات بلغت 613.8 مليار دولار تايواني جديد (20.5 مليار دولار) في يوليو. يعد هذا ارتفاعاً بنسبة 7.25 % على أساس سنوي، لتسجل بذلك الشركة أبطأ وتيرة نمو شهري منذ يناير.

وذلك بعد أسبوع واحد من فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوماً جمركية 20 % على الصادرات التايوانية إلى الولايات المتحدة، مع استثناء قطاع الإلكترونيات من التعريفات.

وبصفتها الشريك الرئيسي في تصنيع خوادم الذكاء الاصطناعي الخاصة بـ «إنفيديا»، تعد مبيعات «فوكسكون» مؤشراً رئيسياً على اتجاهات الطلب على البنية التحتية للتقنيات الجديدة.