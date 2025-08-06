اليابان تدعم زراعة الأرز بعد تضاعف سعره

تدرس الحكومة اليابانية تشجيع المزارعين على زيادة إنتاج الأرز، في تحول عن سياسة استمرت لعقود هدفت إلى تقليص زراعته وتنويع المحاصيل، وذلك بعد أن تضاعفت أسعاره خلال العام الجاري بفعل اضطرابات سلاسل الإمداد.

وقال رئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا، خلال اجتماع وزاري أمس: أثناء مراجعة سياسة زراعة حقول الأرز للسنة المالية 2027، لن نقول بعد اليوم لا تزرعوا الأرز، بل سندعم المزارعين ونتبنى نهجاً إيجابياً لزيادة الإنتاج.

وتعتزم الحكومة اليابانية توسيع نطاق زراعة الأرز على مستوى المشاريع الزراعية الكبرى، مع توفير الدعم للمزارعين للوصول إلى التقنيات الحديثة.

تعود جذور السياسة السابقة إلى عام 1971، حين بدأت الحكومة تقليص دعم زراعة الأرز بعد تغيرات غذائية خفضت الطلب عليه، ليتراجع حجم الأراضي المخصصة لزراعته إلى أقل من 1.4 مليون هكتار في عام 2024، مقارنة بذروته البالغة 3.3 ملايين هكتار في عام 1960. ورغم إلغاء السياسة رسمياً في عام 2018، واصلت الحوافز الحكومية توجيه المزارعين نحو محاصيل بديلة مثل فول الصويا.