«سوفت بنك» تزيد الاستثمار بالذكاء الاصطناعي

تعمل مجموعة «سوفت بنك» اليابانية على زيادة حصتها في «إنفيديا» و«تي إس إم سي»، في أحدث خطوة تبرز تركيز مؤسس الشركة «ماسايوشي سون» على الأدوات والأجهزة التي تدعم الذكاء الاصطناعي.

وبناءً على الإيداعات التنظيمية، رفعت شركة الاستثمار التكنولوجي اليابانية حصتها في الأمريكية «إنفيديا» إلى حوالي 3 مليارات دولار بنهاية مارس، من استثمارها البالغ مليار دولار في الربع السابق، كما اشترت أسهماً في «تي إس إم سي» بقيمة 330 مليون دولار تقريباً، وأخرى قيمتها 170 مليون دولار في «أوراكل».

وحسبما نقلت «بلومبرغ» عن مصدر على دراية بأنشطة «صندوق رؤية» التابع للشركة، فإن الصندوق حقق عوائد نقدية بلغت حوالي ملياري دولار في النصف الأول من عام 2023.

ويسعى «سون» - البالغ من العمر 67 عاماً – للعب دور أكثر مركزية في انتشار الذكاء الاصطناعي من خلال شراكات شاملة.

تُوسّع مجموعة «سوفت بنك» اليابانية من رهانها على مستقبل الذكاء الاصطناعي، عبر تعزيز استثماراتها في شركات متخصصة باتت محوراً لهذه الثورة التقنية.

وكانت «سوفت بنك» قد باعت حصتها البالغة 4.9 % في «إنفيديا» عام 2019، وهي الحصة التي تُقدّر اليوم بأكثر من 200 مليار دولار.