أسهم العظماء السبعة تحت الضغط.. ومعاناة لـ«تسلا» و«إنفيديا»

انخفضت المؤشرات الرئيسة في «وول ستريت» خلال تداولات الثلاثاء، إذ هوى المؤشر ناسداك المجمع بأكثر من 10 بالمئة من أعلى مستوياته على الإطلاق، مع مواصلة شركة صناعة الرقائق إنفيديا تراجعها وسط مخاوف بشأن الإنفاق على الذكاء الاصطناعي واحتمال اندلاع حرب تجارية عالمية.

وتراجع المؤشر ناسداك المجمع بأكثر من واحد بالمئة إلى 18125.54 نقطة، بانخفاض يزيد على 10 بالمئة مقارنة بأعلى مستوى سجله عند الإغلاق في 16 ديسمبر عند 20173.89 نقطة.

وبحلول الساعة 09:38 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، انخفض المؤشر داو جونز الصناعي 394.50 نقطة أو 0.91 بالمئة إلى 42796.74، كما تراجع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 40.78 نقطة أو 0.70 بالمئة إلى 5808.94. ونزل المؤشر ناسداك المجمع 86.90 نقطة أو 0.47 بالمئة إلى 18263.29 نقطة

العظماء السبعة

تراجعت أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى في الولايات المتحدة خلال تعاملات الثلاثاء، بقيادة سهمي «إنفيديا» و«تسلا»، مع مخاوف تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة وأبرز شركائها التجاريين.

وانخفض سعر الصندوق المتداول لأسهم العظماء السبعة «راوند هيل ماجنفسينت سفن» (MAGS) بنسبة 1.8% إلى 48.62 دولاراً، خلال التداولات.

وتراجع سهم «إنفيديا» بنسبة 1.6% إلى 112.04 دولاراً، لتحافظ على مكانتها كثاني أكبر شركات العالم من حيث القيمة السوقية، بقيمة 2.994 تريليون دولار، وذلك رغم تراجعها بنسبة 9% في تداولات الاثنين.

وفي حين ارتفع سهم «أبل» بنسبة 0.5% إلى 239.32 دولاراً، انخفض سهم «ميتا» بنسبة 3.7% إلى 630.75 دولاراً، و«مايكروسوفت» بنسبة 0.9% إلى 384.13 دولاراً، بينما صعد سهم «ألفابت» بنسبة 0.5% إلى 169.5 دولاراً.

كما تراجع سهم «أمازون» بنسبة 2.7% إلى 199.51 دولاراً، و«تسلا» بنسبة 7.25% إلى 264.01 دولاراً.