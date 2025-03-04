ترودو: كندا ترد على أمريكا وتفرض «رسوماً انتقامية»

أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو أن بلاده ستفرض رسوماً جمركية على الواردات الأمريكية رداً على فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إجراء مماثلاً، مؤكداً أن «لا شيء يبرر هذه الإجراءات الأمريكية».

وقال ترودو في بيان إنه «إذا دخلت الرسوم الجمركية الأمريكية حيز التنفيذ، فإن كندا ترد اعتباراً من منتصف الليل بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على ما قيمته 155 مليار دولار من البضائع الأمريكية».

وأضاف في بيان إن كندا ستفرض رسوماً 25 بالمئة على سلع أمريكية قيمتها 30 مليار دولار كندي بينما ستدخل الرسوم على بقية المنتجات البالغ قيمتها 125 مليار دولار كندي حيز التنفيذ في غضون 21 يوماً.

وأردف «ستظل رسومنا الجمركية سارية لحين سحب التدابير التجارية الأمريكية، وإذا لم تتوقف الرسوم الجمركية الأمريكية فنحن في مناقشات نشطة ومستمرة مع المقاطعات والأقاليم لمتابعة العديد من الإجراءات غير الجمركية».

وأتى بيان ترودو بعيد إعلان ترامب أنه «لم يعد هناك من مجال» للمكسيك وكندا لتجنب زيادة الرسوم الجمركية المقرر أن تدخل حيز التنفيذ فجر الثلاثاء.

وفي مطلع فبراير، كشف ترامب عن رسوم جمركية واسعة النطاق على كندا والمكسيك، لكن هذه الرسوم البالغة نسبتها 25 بالمئة تم تعليقها مؤقتاً بعد تعهد قال الرئيس الأمريكي ترامب إنه تلقاه من البلدين بضبط الحدود والتصدي للإتجار بالفنتانيل.

والإثنين، أعلنت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي أن الرسوم الجمركية التي يسعى ترامب لفرضها على السلع الكندية تمثل «تهديداً وجودياً» لبلادها.

وقالت جولي «نعلم أنه تهديد وجودي لنا وأن آلاف الوظائف هي على المحك في كندا».