انخفاض عملتي كندا والمكسيك مع سريان «رسوم ترامب»

هبط الدولار الكندي والبيزو المكسيكي الثلاثاء إلى أدنى مستوى لهما في شهر مع تحول المخاوف من نشوب حرب تجارية إلى حقيقة بعد أن نفذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديداته بفرض رسوم جمركية على كندا والمكسيك والصين.

دخلت الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها ترامب بنسبة 25 بالمئة على البضائع القادمة من المكسيك وكندا حيز التنفيذ، إلى جانب رفع الرسوم الجمركية على البضائع الصينية إلى 20 بالمئة.

وقالت الصين بعد ذلك بدقائق إنها ستفرض رسوماً جمركية أخرى تتراوح بين 10 بالمئة و15 بالمئة على بعض الواردات الأمريكية اعتباراً من العاشر من مارس.

وانخفض الدولار الكندي إلى 1.4508 دولار في ساعات التداول الآسيوية بعد أن لامس أدنى مستوى له في شهر عند 1.45415 دولار أمس الاثنين، كما تراجع البيزو المكسيكي بأكثر من 0.5 بالمئة إلى 20.821 مقابل الدولار ليصل إلى أدنى مستوى له منذ الثالث من فبراير.

وقال فاسو مينون المسؤول عن استراتيجية الاستثمار في أو.سي.بي.سي «قرار ترامب بفرض رسوم جمركية على المكسيك وكندا حوّل الخوف إلى حقيقة».

وذكر مينون أن الرسوم الجمركية ستهز الأسواق لأن المستثمرين يخشون من أن تؤدي هذه الخطوة إلى ارتفاع توقعات التضخم وتباطؤ النمو في الولايات المتحدة لأن جزءاً كبيراً من الواردات الأمريكية يأتي من تلك الدول.

وأضاف «هناك أيضاً خطر آخر من أن ترد كندا والمكسيك، وإذا حدث ذلك، قد يزيد ترامب التصعيد ويسبب المزيد من القلق».

وارتفع الين إلى 149 مقابل الدولار ليحوم قرب أعلى مستوى في أربعة أشهر والذي لامسه الأسبوع الماضي.

واستقر اليوان مقابل الدولار.

ونزل اليورو إلى 1.04795 دولار بعد انتعاش حاد في الجلسة السابقة مع بقاء المتعاملين في حالة حذر أملاً في التوصل إلى اتفاق سلام ينهي الحرب في أوكرانيا بعدما طرح زعماء أوروبيون مقترحات لهدنة.

وهبط الجنيه الاسترليني 0.12 بالمئة إلى 1.2686 دولار.