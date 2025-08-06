الدولار يصعد وسط تركيز على أسعار الفائدة

ارتفع الدولار قليلاً مقابل اليورو والين أمس، لكنه ظل غير بعيد عن المستوى المنخفض الذي سجله يوم الجمعة، إذ عززت بيانات الوظائف الأمريكية الضعيفة التوقعات بخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي، أسعار الفائدة وأثارت موجة بيع حادة للدولار.

ويتوقع «جولدمان ساكس» أن يقدم مجلس الاحتياطي الاتحادي على 3 تخفيضات متتالية بمقدار 25 نقطة أساس بدءاً من سبتمبر، مع احتمال خفضها بمقدار 50 نقطة أساس إذا ارتفع معدل البطالة أكثر في التقرير التالي.

وانخفض اليورو 0.12 % خلال التعاملات إلى 1.15592 دولار، بعد أن سجل 1.15855 دولار يوم الجمعة. وسجل مؤشر الدولار، 98.816 بعد أن لامس أدنى مستوى في أسبوع في وقت سابق من الجلسة عند 98.609.

وانخفض الين 0.14 إلى 147.3 مقابل الدولار بعد أن أظهر محضر اجتماع السياسة النقدية لشهر يونيو، أن بعض أعضاء مجلس بنك اليابان المركزي قالوا إنه سيبحث استئناف زيادة أسعار الفائدة إذا تراجعت حدة التوتر التجاري.

وواصل الفرنك السويسري الخسائر للجلسة الثانية على التوالي بتراجعه 0.1 % إلى 0.8089 للدولار بعد انخفاضه 0.5 % في الجلسة السابقة.

وتتطلع سويسرا لتقديم «عرض أكثر جاذبية» في المحادثات التجارية مع واشنطن لتجنب فرض رسوم جمركية أمريكية 39 % على السلع الواردة من سويسرا مما يهدد اقتصادها القائم على التصدير. وهبط الدولار الأسترالي 0.05 % إلى 0.6464 دولار، ونزل الدولار النيوزيلندي 0.1 % إلى 0.5898 دولار.