25 % رسوماً أمريكية على الواردات المكسيكية والكندية بدءاً من اليوم

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيتم فرض رسوم جمركية بنسبة 25 % على الواردات المكسيكية والكندية بدءاً من اليوم الثلاثاء، ما يثير مخاوف جديدة من نشوب حرب تجارية في أمريكا الشمالية.

وقال إنه لا توجد فرصة أمام المكسيك أو كندا لتجنب الرسوم الجمركية.

وأضاف رداً على سؤال عن احتمال أن تتفادى كندا والمكسيك الرسوم الجمركية من خلال التوصل إلى اتفاق يكبح تدفقات الفنتانيل إلى الولايات المتحدة: «لم يتبقَ مجال للمكسيك أو كندا».

وقالت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي إن كندا ستكون مستعدة للرد إذا مضى الرئيس الأمريكي قدماً في تهديده بفرض رسوم جمركية على جميع الواردات الكندية.

وأكدت جولي موقف أوتاوا بأن التدابير المضادة الكندية ضد الواردات الأمريكية قد تصل إلى 155 مليار دولار كندي.