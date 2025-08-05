ترامب: أمريكا ستفرض رسوماً على واردات الأدوية قبل زيادتها

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم "الثلاثاء" إن الولايات المتحدة ستفرض في البداية "رسوما جمركية محدودة" على واردات الأدوية قبل زيادة النسبة في غضون عام أو نحو ذلك.

وأضاف في مقابلة مع شبكة (سي.إن.بي.سي) "في غضون عام أو عام ونصف كحد أقصى، سترتفع "الرسوم" إلى 150 بالمئة قبل أن ترتفع إلى 250 بالمئة لأننا نريد أن تُصنع الأدوية في بلادنا". ولم يفصح عن معدل الرسوم الأولية على الأدوية.

وقال ترامب إنه سيعلن أيضا عن فرض رسوم على أشباه الموصلات والرقائق في "الأسبوع المقبل أو نحو ذلك" دون أن يذكر تفاصيل.







