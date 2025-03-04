المركزي السويسري يتحول للربحية بـ 89.5 مليار دولار

تحول البنك المركزي السويسري للربحية في عام 2024، وحققت أعماله أداءً قياسياً بفضل زخم أسواق المال، وارتفاع أسعار الذهب.

قال المصرف في تقريره المالي، إنه حقق أرباحاً إجمالية بقيمة 80.7 مليار فرنك سويسري (89.5 مليار دولار) العام الماضي، بعد تكبده خسارة بقيمة 3.2 مليارات فرنك في 2023.

تعد هذه أعلى أرباح سنوية يحققها المركزي السويسري منذ عام 2017 حين سجلت مستوى قياسياً عند 54 مليار فرنك، وفق ما نقلت وكالة «رويترز».

أوضح التقرير أن المركزي السويسري حقق أرباحاً بقيمة 67.3 مليار فرنك من استثماراته في السندات والأسهم المقومة بعملات أجنبية، و21.2 مليار فرنك من زيادة قيمة حيازته من الذهب.

وذكر البنك أن صافي ربح العام الماضي بلغ 15.9 مليار فرنك بعد احتساب 53.2 مليار فرنك من التوزيعات للاحتياطي.

يعني ذلك أن المركزي السويسري سوف يوزع أرباحاً على المساهمين، والحكومات المحلية والمركزية للمرة الأولى منذ عام 2021.

وأشار إلى أن هذا سيسمح بدفع أرباح بقيمة 15 فرنكاً سويسرياً للسهم، وهو ما يتوافق مع الحد الأقصى المنصوص عليه قانوناً، بالإضافة إلى توزيع أرباح على الاتحاد والكانتونات بإجمالي 3 مليارات فرنك سويسري.

وأشار إلى أنه سيتم توزيع الأرباح وفقاً للاتفاقية بين وزارة المالية الفيدرالية والبنك الوطني السويسري بتاريخ 29 يناير 2021، مبيناً أن إجمالي المبلغ المراد توزيعه 3 مليارات فرنك سويسري، ويذهب ثلثه إلى الاتحاد وثلثاه إلى الكانتونات، وبعد هذه المدفوعات، سيبلغ احتياطي التوزيع 12.9 مليار فرنك سويسري.

من جهة أخرى، قال رئيس البنك المركزي السويسري مارتن شليغل، إن عملة البيتكوين متقلبة جداً، ولا تتمتع بالسيولة المالية الكافية لاستخدامها كعملة احتياط، وسط دعوات لإجراء استفتاء على هذه المسألة في الدولة الثرية.

وأوضح شليغل، الذي يدير البنك الوطني السويسري منذ أكتوبر 2024، أن تلك العملات «متقلبة للغاية» ما يجعل إدارتها صعبة، فيما يتعين أن تكون احتياطيات العملة على «درجة كبيرة من السيولة المالية حتى يمكن استخدامها بسرعة».