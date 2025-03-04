أرباح «ساكسو بنك» تقفز 287 % إلى 146 مليون دولار

دبي - البيان

أعلنت مجموعة «ساكسو بنك» عن تحقيقها أداءً مالياً استثنائياً خلال عام 2024، مسجلة أعلى نتائجها على الإطلاق، حيث قفز صافي أرباحها إلى 146 مليون دولار، مقارنة بـ 38 مليون دولار في العام 2023، بنمو مذهل بلغ 287%. كما سجل صافي الربح المعدل 156 مليون دولار، في تأكيد على قوة الأداء المالي للبنك.

وفي خطوة استراتيجية لتعزيز خدماته، أدخل «ساكسو بنك» مطلع عام 2024 تعديلات على أسعاره لصالح العملاء، وذلك كجزء من استراتيجيته العالمية الجديدة للتسعير، ووصل عدد عملائه إلى نحو 1.3 مليون عميل بنهاية 2024، مع زيادة أصولهم إلى 118 مليار دولار مقارنة مع 108 مليارات دولار في العام 2023. وبلغت الإيرادات الإجمالية 677 مليون دولار مقابل 650 مليون دولار في العام 2023.

قال كيم فورنيه، الرئيس التنفيذي ومؤسس «ساكسو بنك»: «نفخر بتحقيق أعلى أداء مالي في تاريخ البنك خلال 2024، وهو ما يعكس التزامنا الثابت بتقديم قيمة مضافة لعملائنا وأصحاب المصلحة، وتعزيز دعائم النمو المستدام.

إن وصول عدد العملاء إلى 1.3 مليون وارتفاع أصولهم إلى 118 مليار دولار يبرزان الثقة العالية التي يحظى بها البنك، بفضل منصاتنا المتكاملة التي مكنت العملاء والشركاء من التداول والاستثمار بكفاءة ومرونة أكبر».