مؤشرات الأسواق الآسيوية ترتفع بعد صعود «وول ستريت»

ارتفعت مؤشرات الأسهم الآسيوية، اليوم الثلاثاء، مقتفية أثر ارتفاع الأسهم الأمريكية التي استعادت معظم خسائرها الحادة التي تكبدتها الأسبوع الماضي.

وبدا أن المستثمرين استعادوا جزءاً من ثقتهم بعدما أثارت المخاوف بشأن تأثير الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب على الاقتصاد حالة من القلق في «وول ستريت» الأسبوع الماضي.

وفي التداولات الآسيوية، ارتفع مؤشر نيكاي 225 الياباني بنسبة 0.6%، ليصل إلى 40515.81 نقطة، كما ارتفع مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي بنسبة 1.4% ليصل إلى 3192.57 نقطة.

وارتفع مؤشر هانج سنج في هونج كونج بنسبة 0.3% ليصل إلى 24799.67 نقطة، كما ارتفع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.5% ليصل إلى 3602.13 نقطة.

وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز/إيه إس إكس 200 الأسترالي بنسبة 1.1 % ليصل إلى 8759.90 نقطة، كما ارتفع مؤشر سيت التايلاندي بنسبة 1.1%.

وكان مؤشر سينسكس الهندي الاستثناء الوحيد، حيث تراجع بنسبة 0.5% بسبب المخاوف من التوترات التجارية مع الولايات المتحدة، وإصرار إدارة ترامب على خفض مشتريات النفط من روسيا.

وأغلقت مؤشرات الأسهم الأمريكية، أمس الاثنين، على صعود، حيث ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.5% ليصل إلى 6329.94 نقطة. وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بواقع 585.06 نقطة، أي بنسبة 1.3%، ليصل إلى 44173.64 نقطة.

وصعد مؤشر ناسداك المركب بنسبة 2% ليصل إلى 21053.58 نقطة.

وفي أسواق الطاقة، صباح اليوم الثلاثاء، تراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي القياسي بواقع 9 سنتات ليصل إلى 66.20 دولاراً للبرميل، كما تراجع سعر خام برنت، القياسي العالمي لأسعار النفط بواقع 8 سنتات ليصل إلى 68.68 دولاراً للبرميل.

وفي أسواق العملة، استقر سعر الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني، عند 147.09 يناً يابانياً، فيما تراجع سعر اليورو ليصل إلى 1.1555 دولار من 1.1573 دولار.