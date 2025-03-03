ارتفاع معظم مؤشرات الأسهم الآسيوية بعد صعود "وول ستريت"

افتتحت معظم مؤشرات الأسهم الآسيوية جلسة اليوم الاثنين، أولى جلسات الأسبوع، على مكاسب قوية بعدما أنهت "وول ستريت" آخر جلسات تدول فبراير الماضي على ارتفاع مع نهاية تداولات الجمعة الماضي.

كما ساعدت بيانات المصانع الصينية المتفائلة في رفع المعنويات، مما ساعد على بدء التداول في مارس الجاري بشكل قوي.

وارتفع مؤشر هانج سنج في هونج كونج بنسبة 2ر1 % ليصل إلى 88ر23222 نقطة، كما ارتفع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 3ر0 % ليصل إلى 27ر3332 نقطة.

وصعد مؤشر نيكاي 225 القياسي الياباني بنسبة 4ر1 % ليصل إلى 14ر37662 نقطة.

وأغلقت الأسواق في كوريا الجنوبية، فيما ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز/إيه ​​إس إكس 200 الأسترالي بنسبة 6ر0 ٪ ليصل إلى 80ر8220 نقطة.

وتراجع مؤشر تايكس التايواني بنسبة 4ر1 ٪، كما تراجع مؤشر سيت التايلندي بنسبة 7ر0 ٪.

وأغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة "وول ستريت" الأمريكية على ارتفاع مع نهاية تداولات الجمعة الماضي.

وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات مرتفعا بمقدار 41ر601 نقطة، أو 4ر1%، ليصل إلى 91ر43840 نقطة.

وصعد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 93ر92 نقطة، أو 6ر1%، ليصل إلى 50ر5954 نقطة.

وأضاف مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 86ر302 نقطة، أو 6ر1%، ليصل إلى 28ر18847 نقطة.

وفي أسواق الطاقة، صباح اليوم الاثنين، ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بواقع 42 سنتا ليصل إلى 18ر70 دولارا للبرميل، كما ارتفع سعر خام برنت، القياسي العالمي لأسعار النفط، بواقع 43 سنتا ليصل إلى 24ر73 دولارا للبرميل.

وفي أسواق العملة، تراجع سعر الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني، ليصل إلى 46ر150 ين ياباني من 72ر150 ين، فيما ارتفع سعر اليورو ليصل إلى 0420ر1 دولار من 0402ر1 دولار.