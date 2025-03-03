رسوم ترامب الجمركية تتوسع وتهدد واردات الأخشاب

أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإجراء تحقيق للنظر باحتمال فرض رسوم جمركية على واردات الأخشاب، داعياً إلى زيادة إنتاجها في الولايات المتحدة.

ووقّع ترامب قراراً يدعو وزير التجارة هوارد لوتنيك إلى فتح تحقيق «لتحديد تأثيرات واردات الأخشاب ومشتقاتها على الأمن القومي» وقد يؤدي التحقيق إلى فرض رسوم جمركية جديدة يتوقع أن تطال كندا وألمانيا والبرازيل خصوصاً.

واتهم البيت الأبيض هذه الدول بـ«إغراق أسواقنا، على حساب ازدهارنا الاقتصادي وأمننا القومي».

وينص القرار الذي وقعه ترامب على تسليمه تقريراً في غضون 270 يوماً يستند إلى نتائج دراسة واردات الخشب الخام وكذلك المنتجات المشتقة منها مثل الأثاث.

ووقع ترامب السبت قراراً ثانياً يهدف إلى زيادة إنتاج الأخشاب في الولايات المتحدة بهدف خفض تكاليف البناء والسكن، لكنه قد يؤدي إلى نتيجة معاكسة. وقال رئيس الجمعية الوطنية للبنائين الأمريكيين كارل هاريس، إن «الرسوم الجمركية على الأخشاب ومواد البناء الأخرى تزيد من تكلفة البناء وتحبط المشاريع الجديدة».

من جانبه، قال وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك، أمس، إن الرسوم الجمركية على كندا والمكسيك ستدخل حيز التنفيذ غداً الثلاثاء. وأضاف في مقابلة أجرتها معه شبكة فوكس نيوز أن الرئيس دونالد ترامب سيحدد مستوياتها الدقيقة. وقال ترامب إنه سيفرض رسوما جمركية بنسبة 25 % على البلدين في الرابع من مارس.