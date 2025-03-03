توقعات بارتفاع تكاليف إنتاج السيارات في أمريكا بحد أدنى 3500 دولار

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الرسوم الجمركية بـ25 % على قيمة جميع الواردات من المكسيك والواردات بخلاف منتجات الطاقة من كندا ستدخل حيز التنفيذ غداً. وسترتفع تكلفة إنتاج السيارات في جميع أنحاء أمريكا الشمالية بين 3500 دولار و12000 دولار، وفقاً لتحليل البيانات العامة والخاصة من قبل مجموعة أندرسون الاقتصادية.

وقال بيتر ناجل خبير اقتصادي في مجال السيارات بشركة ستاندرد آند بورز غلوبال موبيليتي: إنه ربما لا توجد سيارة في السوق اليوم لن تتأثر بشكل أو بآخر بالتعريفات الجمركية.

وتتبع الحكومة الأمريكية النسبة المئوية لأجزاء كل سيارة يتم تصنيعها محلياً، ولكن بموجب قانون التجارة الحالي، يتم احتساب الأجزاء المصنوعة في كندا والأجزاء المصنوعة في الولايات المتحدة على أنها قادمة فعلياً من بلد واحد، حتى مع التعريف الأوسع لصنع في أمريكا، لا تتجاوز أي منها 75 %. وتوجد مركبتان فقط تعتبران «صنع في أمريكا» بنسبة 75 % من قبل الحكومة الأمريكية تسلا موديل 3، وهوندا ريدجلاين هي شاحنة صغيرة تم تجميعها في مصنع هوندا في لينكولن، ألاباما.

ومرة أخرى، يشمل هذا الرقم 75 % أجزاء من كندا. وتحتوي جميع المركبات تقريباً على 50 % أو أكثر من أجزائها من موردين أمريكيين أو كنديين إما أن تصنعها شركة تسلا أو علامات تجارية أجنبية ظاهرياً، ولكن يتم تجميعها في الولايات المتحدة، هوندا، وهيونداي، وكيا، ونيسان، ومازدا، وسوبارو، وتويوتا. وتحتوي فورد إف - 150، السيارة الأكثر شعبية في الولايات المتحدة لأكثر من 40 عاماً، على أكبر عدد من الأجزاء المنتجة محلياً من أي مركبة تصنعها إحدى الشركات الثلاث في ديترويت. ويتم تجميع جميع الأجزاء في شاحنة صغيرة إما في ميشيغان أو ميسوري، و45 % فقط من هذه الأجزاء تأتي من مصانع أمريكية أو كندية، تأتي العديد من الإصدارات الأكبر من المكسيك.