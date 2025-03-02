ترامب يعلن إطلاق احتياطي عملات رقمية أمريكي

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خطط لإطلاق احتياطي استراتيجي للعملات الرقمية في الولايات المتحدة، والذي سيضم عملة الريبل XRP وسولانا (SOL) وكاردانو (ADA).

جاء هذا الإعلان بعد توقيع ترامب على أمر تنفيذي يسمح لفريق العمل المعني بالأصول الرقمية بالمضي قدماً في هذا المشروع.

بعد فترة طويلة من التوقعات بإنشاء احتياطي وطني للبيتكوين، أعلن الرئيس الأمريكي عن خطط لإطلاق احتياطي وطني للعملات الرقمية، مع إعطاء الأولوية للعملات الرقمية «المصنوعة في الولايات المتحدة».

وصف ترامب هذه المبادرة كإجراء مضاد لما أسماه «الهجمات الفاسدة» على صناعة العملات الرقمية تحت إدارة الرئيس السابق لأمريكا جو بايدن.

وقال ترامب في منشور على منصة Truth Social: «سيرفع الاحتياطي الاستراتيجي للعملات الرقمية هذه الصناعة الحيوية بعد سنوات من الهجمات الفاسدة من قبل إدارة بايدن. لهذا أصدرت أمراً تنفيذياً يوجه فريق العمل الرئاسي إلى المضي قدماً في إنشاء احتياطي استراتيجي للعملات الرقمية يشمل XRP وSOL وADA. سأحرص على أن تصبح الولايات المتحدة عاصمة العملات الرقمية في العالم».

ويأتي هذا الإعلان استكمالاً للأمر التنفيذي رقم 14178، الذي وقع عليه ترامب في وقت سابق من هذا العام، والذي أنشأ فريق العمل الرئاسي المعني بأسواق الأصول الرقمية. يقود هذا الفريق رجل الأعمال والمستثمر ديفيد ساكس، ومهمته صياغة إطار وطني للأصول الرقمية، بما في ذلك إمكانية إنشاء احتياطي حكومي للعملات الرقمية.