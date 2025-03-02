النمسا تستعيد مكانتها دولة مصدّرة للكهرباء بفضل الطاقة المتجددة

نجحت النمسا بفضل سياسة التحول نحو الطاقة النظيفة، في استعادة مكانتها مجدداً كدولة مصدرة للكهرباء، للمرة الأولى منذ عام 2009، حيث بلغ حجم صادراتها من الكهرباء 4747 جيجاوات ساعة في العام الماضي.

وأرجعت إدارة شركة تشغيل نظام النقل والطاقة النمساوية "APG"، السبب الرئيس وراء نجاح النمسا في زيادة إنتاج الطاقة وتصدير الكهرباء الفائضة إلى التوسع الهائل في إنشاء أنظمة الطاقة المتجددة الكهروضوئية والكهرومائية والرياح، التي مكنت النمسا من تصدير الكهرباء إلى الخارج في 243 يوماً من العام الماضي.

وأشار جيرهارد كريستينر، الرئيس التنفيذي لشركة "APG"، إلى زيادة توليد الكهرباء المتجددة في النمسا، موضحا أن الاقتراب بشكل متزايد من الحدود القصوى لقدرة الشبكات الكهربائية، استدعى تقليص توليد الطاقة المتجددة في العديد من أيام العام الماضي.

وأظهرت الأرقام الرسمية، حدوث زيادة كبيرة في إجمالي الكهرباء المولدة من مصادر متجددة في النمسا بنسبة 14.4% في العام الماضي، ما ساهم في زيادة إجمالي إنتاج الكهرباء النظيفة في النمسا إلى 57713 جيجاوات ساعة.