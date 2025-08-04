إيطاليا تغرّم "شي أن" مليون يورو لنشرها معلومات مضللة

غرّمت هيئة مراقبة المنافسة الإيطالية الاثنين، الجهة المسؤولة عن المواقع الإلكترونية في أوروبا لمجموعة "شي أن" للتجارة عبر الإنترنت مليون يورو لنشرها معلومات مضللة عن جهود بيئية للشركة العملاقة.

واتهمت الهيئة الشركة الصينية المختصة بالأزياء السريعة "باتباع استراتيجية تَواصُل مضللة بشأن خصائص منتجاتها من الملابس وتأثيرها البيئي".

كذلك اتهمت "شي أن" بنشر "رسائل وادعاءات بيئية مضللة وأو كاذبة".

ووجدت هيئة مراقبة المنافسة، على وجه الخصوص، أن الادعاءات المتعلقة بإمكان إعادة تدوير المنتجات "ثبت أنها كاذبة أو على الأقل تسبب التباسا".

ولاحظ إمكان تضليل المستهلكين بأن منتجات "شي أ ن" مصنوعة حصرا من مواد مستدامة وقابلة لإعادة التدوير بالكامل، "وهو ادعاء لا يعكس الواقع، بالنظر إلى الألياف المستخدمة وأنظمة إعادة التدوير الحالية".

وأكدت شركة "شي أن" تعاونها الكامل مع الهيئة وأنها اتخذت "إجراءات فورية" لتبديد المخاوف، وفقا لبيان تلقته وكالة فرانس برس، مشيرةً إلى أن كل المنشورات البيئية على موقعها الإلكتروني أصبحت الآن "واضحة ومحددة ومتوافقة مع اللوائح"في الترويج لملابسها وبيعها".

وكانت هذه المنشورات "في بعض الحالات غامضة، وعامة، ز مُبالغ فيها، وفي حالات أخرى مُضللة أو ناقصة