مصرف أمريكي يودع بالخطأ 81 تريليون دولار في حساب أحد عملائه

أودع مصرف «سيتي غروب» الأمريكي، عن طريق الخطأ، 81 تريليون دولار في حساب أحد عملائه، بدلاً من 280 دولاراً، على ما أفاد تقرير نشرته صحيفة «فاينانشال تايمز». وقد حدث هذا التحويل المالي الخطأ في أبريل الماضي، بعد أن أخفق في رصده موظف مسؤول عن الدفعات، وموظف آخر مسؤول عن التحقق من صحة المعاملات قبل الموافقة عليها، وفق المصدر ذاته.

وتمكن موظف ثالث في البنك من اكتشاف الدفعة بعد 90 دقيقة من تحويلها، وجرى عكس عملية التحويل بعد ساعات، وفق تقرير داخلي اطلعت عليه الصحيفة.

وقال المصرف إن دفع هذه الأموال لم يكن ليحصل على أي حال لأنه لا يملك هذا المبلغ. وذكر «سيتي غروب» في رسالة بالبريد الإلكتروني، الجمعة، أن «ضوابط التحقيق (الخاصة به) حددت بسرعة خطأ في التحويل بين حسابين في المصرف، وقمنا بعكس الإدخال». وأخطر «سيتي غروب» السلطات المالية الأمريكية بالدفعة الخاطئة، متحدثاً عن «حادث كاد أن يؤدي إلى وقوع خطأ»، بحسب مصدر نقلت عنه صحيفة «فاينانشال تايمز».