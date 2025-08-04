«أبل» تعتزم تطوير محرك بحث يعتمد على الذكاء الاصطناعي

تعتزم شركة «أبل» تعزيز إمكاناتها في مجال الذكاء الاصطناعي، من خلال تطوير أدوات جديدة، بعد أن أصبح واضحاً أن نظام «أبل إنتليجنس» ومساعدها الذكي «سيري» يفتقران إلى قدرات البحث، التي يقدمها المنافسون مثل «شات جي بي تي» و«جيميناي».

وتشير إعلانات التوظيف، التي ظهرت على الموقع الرسمي لصانعة الجوالات إلى أنها تبحث عن خبراء في خوارزميات البحث وتطوير محركاته، مع الإشارة إلى أن هذه الجهود ستدمج مستقبلاً في منتجات مثل «سيري» و«سفاري» و«سبوتلايت»، بحسب «بلومبرغ».

يأتي هذا بعدما شكلت «أبل» في وقت سابق من هذا العام فريقاً جديداً يعرف باسم «إيه كيه آي»، اختصاراً لـ«الإجابات والمعرفة والمعلومات»، يتولى استكشاف خدمات داخلية، تهدف إلى ابتكار تجربة بحث ذكية تشبه «شات جي بي تي»، يقوده «روبي ووكر»، المدير السابق في «سيري».

لا يزال «أبل إنتليجنس» يفتقر إلى قدرات البحث الذكي، حيث يقتصر حالياً على تلخيص الإشعارات، وصياغة النصوص، وإنشاء رموز تعبيرية مخصصة، وتحسين الصور، فيما يحيل «سيري» كثيراً من الأسئلة إلى «شات جي بي تي» أو يعرض نتائج بحث تقليدية من «جوجل».

وكشف تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة «أبل»، خلال إعلان نتائج الربع المالي الثالث عن نية الشركة زيادة استثماراتها بشكل كبير في مجال الذكاء الاصطناعي، سعياً لمجاراة المنافسين في هذا القطاع الحيوي.

وأشار كوك إلى أن «أبل» تدرس خيارات متعددة، تشمل بناء مراكز بيانات جديدة، بل وربما الاستحواذ على شركات كبرى متخصصة في الذكاء الاصطناعي، وهو تحول واضح عن سياسة الشركة الحذرة مالياً التي اعتمدتها في السابق.

ونقلت «بلومبرغ» سابقاً أن كبار التنفيذيين في «أبل» يدرسون الاستحواذ على شركة الذكاء الاصطناعي Perplexity AI، لاختصار الطريق، لتقديم محرك بحث يعتمد على الذكاء الاصطناعي مستقبلاً.

وذكرت الوكالة أن أدريان بريكا، رئيس قسم الاستحواذات والاندماج في «أبل»، قد ناقش هذه الفكرة بالفعل مع إيدي كيو، نائب الرئيس الأول للخدمات، ومع كبار صناع القرار المسؤولين عن جهود الذكاء الاصطناعي داخل الشركة، لكن هذه الخطط لا تزال في مراحلها الأولى، إذ لم تتواصل «أبل» بعد مع شركة Perplexity، لتقديم عرض رسمي، وقد لا تؤدي المناقشات الداخلية إلى أي عرض فعلي في نهاية المطاف.

كما ناقش التنفيذيون في «أبل» خياراً بديلاً، يتمثل في التعاون مع Perplexity بدلاً من الاستحواذ الكامل عليها.