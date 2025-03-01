الطلب على السفر الجوي يرتفع 10 % في يناير

كشف الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) عن أحدث بيانات قطاع السفر الجوي في الأسواق العالمية لشهر يناير 2025.

وسجل إجمالي الطلب على السفر، ويُقاس بإيرادات الركاب لكل كيلومتر، ارتفاعاً بنسبة 10% مقارنةً بشهر يناير من عام 2024. وارتفعت السعة الإجمالية، التي تُقاس بالمقاعد المتاحة لكل كيلومتر مربع، بنسبة 7.1% على أساس سنوي؛ فيما حقق عامل الحمولة مستوى قياسياً في شهر يناير ليصل إلى 82.1% (زيادة بواقع 2.2 نقطة مئوية مقارنة بالشهر نفسه من عام 2024).

وارتفع الطلب العالمي على السفر بنسبة 12.4% مقارنة بشهر يناير 2024. وازدادت السعة بنسبة 8.7% على أساس سنوي، فيما وصل عامل الحمولة إلى 82.6% (زيادة بواقع 2.7 نقطة مئوية مقارنة بشهر يناير 2024)، ليحقق رقماً قياسياً لشهر يناير.

كما ارتفع الطلب المحلي على السفر بواقع 6.1% مقارنة بشهر يناير 2024. وازدادت السعة بنسبة 4.5% على أساس سنوي.