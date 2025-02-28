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أعمال

العراق يعلن استئناف صادرات النفط من كردستان

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وكالات

قالت وزارة النفط العراقية اليوم الجمعة في بيان إن بغداد ستعلن خلال الساعات المقبلة استئناف صادرات النفط من إقليم كردستان العراق من خلال خط أنابيب يربط العراق وتركيا.

وأضافت الوزارة أن العراق سيصدر "بمعدل أولي 185 ألف برميل يتصاعد تدريجيا للوصول إلى الطاقة المحددة بالموازنة الاتحادية العامة"، وذلك من خلال شركة تسويق النفط (سومو) عبر ميناء جيهان التركي.

وقالت حكومة إقليم كردستان يوم الأحد إن سلطات الإقليم اتفقت مع وزارة النفط الاتحادية على استئناف صادرات الخام من كردستان على أساس الكميات المتاحة بعد حل نزاعها مع حكومة بغداد.