تباين أداء الأسهم الأمريكية.. و«إنفيديا» يتراجع رغم النتائج القوية

تباين أداء الأسهم الأمريكية، خلال تعاملات الخميس، رغم الزخم الذي اكتسبته شركات التكنولوجيا بدعم من نتائج أعمال «إنفيديا»، التي فاقت التوقعات، في حين سادت حالة من الحذر بسبب تصاعد التوترات التجارية.

وصعد مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.4 % أو 171 نقطة، فيما تراجع مؤشر «إس آند بي 500» بنسبة 0.55 %، و«ناسداك» المركب بنسبة 0.8 % أو 145 نقطة.

وأظهرت بيانات رسمية ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي - المقوم بالأسعار الحقيقية- للولايات المتحدة بنسبة 2.3 % على أساس سنوي في الربع الرابع، مقارنة بزيادته 3.1 % في الربع الثالث، وهو ما يتماشى مع القراءة الأولية الصادرة في يناير.

كما ذكرت وزارة العمل أن عدد الطلبات الأولية لإعانة البطالة ارتفع بمقدار 22 ألف طلب، ليصل إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر عند 242 ألفاً الأسبوع الماضي، بما يفوق التوقعات البالغة 222.5 ألف طلب.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الرسوم الجمركية بنسبة 25 % على السلع المكسيكية والكندية ستدخل حيز التنفيذ بمجرد انتهاء المهلة في الرابع من مارس.

كشفت شركة «إنفيديا» عن أرباح فصلية بأكثر من التوقعات، كما قدمت إرشادات قوية للربع الحالي بدعم من قوة الطلب على منتجات الذكاء الاصطناعي.

وقفزت إيرادات الشركة في الربع الرابع من العام الماضي بنسبة 78 % إلى 39.3 مليار دولار، متجاوزة التقديرات البالغة 38.04 ملياراً.

وارتفعت إيرادات السنة المالية الكاملة بنسبة 114 % إلى 130.5 مليار دولار.

وقالت الشركة إنها تتوقع إيرادات بقيمة 43 مليار دولار في الربع الأول، أي أعلى من تقديرات وول ستريت 41.78 مليار دولار.