أرباح «رولز رويس» تقفز 57% إلى 2.46 مليار جنيه استرليني

أعلنت «رولز رويس» عن أرباح سنوية أقوى من المتوقع بعد إجراء تحول كبير، وإعلان إعادة شراء أسهم بقيمة مليار جنيه استرليني (1.27 مليار دولار)، الأمر الذي رفع بسهمها 16 % بعد وقت قصير من افتتاح التداولات إلى أعلى مستوى في 52 أسبوعاً.

وقفزت أسهم رولز رويس بنحو 16 %، بعدما كشفت عن أرباح أعلى من التوقعات، كما رفعت إرشاداتها التوجيهية متوسط الأجل، بجانب الكشف عن برنامج إعادة شراء أسهم.

وتعمل الشركة البريطانية على إنتاج محركات الطائرات التجارية، بجانب أنظمة الطاقة للسفن والغواصات.

ووفقاً لما كشفت عنه الشركة، بلغت الأرباح التشغيلية مستويات 2.46 مليار استرليني عن 2024، بما يتجاوز التوقعات، ويعكس زيادة بنحو 57 % مقارنة بمستويات 2023.

وأشارت رولز رويس إلى أن مستويات التسليم القوية على مدار 2023 و2024 مكنتها من زيادة مستهدفاتها، وسط توقعات بأن تتراوح الأرباح التشغيلية بين 3.6 مليارات و3.9 مليارات استرليني على المدى المتوسط.

وبعد توقف استمر على مدار 5 سنوات أعلنت رولز رويس عن توزيعات بمقدار 5 بنسات للسهم، كما قالت إن برنامج إعادة شراء أسهم بقيمة مليار استرليني من المقرر الانتهاء منه في العام الجاري.