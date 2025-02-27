«إنفيديا» تتجاوز كل التوقعات في الربع الرابع و2024 بالكامل

كشفت شركة «إنفيديا» عن أرباح فصلية بأكثر من التوقعات، كما قدمت إرشادات قوية للربع الحالي بدعم من قوة الطلب على منتجات الذكاء الاصطناعي.

وقفزت إيرادات الشركة في الربع الرابع بنسبة 78 % إلى 39.3 مليار دولار، متجاوزة التقديرات البالغة 38.04 ملياراً.

وارتفعت إيرادات السنة المالية الكاملة بنسبة 114 % إلى 130.5 مليار دولار.

وقالت الشركة إنها تتوقع إيرادات بقيمة 43 مليار دولار في الربع الأول، أي أعلى من تقديرات وول ستريت 41.78 مليار دولار،

وبلغت الأرباح لكل سهم عن الربع الرابع 0.89 دولار معدلة مقابل 0.84 دولار مقدرة من LSEG.

وارتفع صافي دخل الشركة خلال الربع الرابع من العام المالي 2025 إلى 22.09 مليار دولار، أو 89 سنتاً للسهم، مقابل 12.29 مليار دولار أو 49 سنتاً للسهم في الفترة نفسها من العام 2024.

وقالت الشركة إنها حققت 11 مليار دولار من الإيرادات خلال الربع الرابع من العام الماضي عبر مبيعات Blackwell.

وقالت «إنفيديا» إنها حققت 35.6 مليار دولار من إيرادات مركز البيانات في الربع الرابع، والتي زادت بنسبة 93 % على أساس سنوي، كما تجاوز ذلك توقعات StreetAccount البالغة 33.65 مليار دولار.

وتوقعت «إنفيديا» إيرادات في الربع الأول أعلى من تقديرات السوق، متوقعة استمرار الطلب القوي على رقائق الذكاء الاصطناعي الرائدة مع إنفاق الشركات بكثافة لتوسيع البنية التحتية للذكاء الاصطناعي التوليدي.

و«إنفيديا» هي المستفيد الأكبر من ارتفاع الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، إذ قفزت أسهمها بأكثر من 400 في المئة على مدار العامين الماضيين، كما أن الطلب مستمر على شرائح «إنفيديا» المتقدمة، التي يمكنها معالجة كميات كبيرة من البيانات، التي تستخدمها تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي بسرعة، إذ تتسابق الشركات مع بعضها بعضاً على ريادة استخدام التكنولوجيا الجديدة. والذكاء الاصطناعي التوليدي هو نوع من الذكاء الاصطناعي، الذي يمكنه التعلم من البيانات والتحسن بمرور الوقت.

وتساعد توقعات «إنفيديا» المتفائلة أيضاً في تهدئة الشكوك حول تباطؤ الإنفاق على أجهزتها، الذي ظهر الشهر الماضي، بعد قول شركة الذكاء الاصطناعي الصينية الناشئة «ديب سيك» إنها طورت نماذج ذكاء اصطناعي تنافس نظيراتها الغربية بجزء بسيط من تكلفتها.