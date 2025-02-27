ترامب يعتزم بيع إقامات «ذهبية» مقابل 5 ملايين دولار للبطاقة

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة ستبدأ ببيع نوع جديد من الإقامات تسمى «بطاقة ترامب الذهبية» مقابل خمسة ملايين دولار.

وقال ترامب للصحافيين في المكتب البيضاوي: «سنبيع بطاقة ذهبية. لديكم بطاقة خضراء «غرين كارد»، هذه بطاقة ذهبية «غولد كارد». سنضع سعراً على هذه البطاقة بنحو 5 ملايين دولار». وأضاف أن «الأثرياء سيأتون إلى هذا البلد من خلال شرائهم هذه البطاقة. سيكونون أغنياء، وسيحققون النجاح، وسينفقون الكثير من الأموال، وسيدفعون الكثير من الضرائب، وسيوظفون العديد من الناس».

وأوضح الرئيس أنه من المتوقع أن تبدأ عملية بيع هذه البطاقات خلال أسبوعين.

وقال «إنها مثل البطاقة الخضراء، لكن على مستوى أعلى من التطور»، موضحاً أن هذه «البطاقة الذهبية» ستسمح لحامليها باكتساب الجنسية الأمريكية على المدى الطويل.

وتابع ترامب: «أنا أعرف بعض الأوليغارشيين الروس الذين هم أشخاص طيبون للغاية»، مشيراً إلى أن هؤلاء «من الممكن» أن يكونوا مؤهلين لشراء هذه الإقامات.

وهذا البرنامج ليس فريداً من نوعه في الولايات المتحدة، إذ إن البلاد تطبق منذ زمن برنامج «إي بي - 5»، الذي يتيح للأجانب أن يحصلوا على بطاقة إقامة دائمة مقابل استثمارهم مبلغاً معيناً في هذا البلد، لكن وزير التجارة الأمريكي هاورد لوتنيك أعلن أن برنامج «إي بي - 5» أتاح قدراً كبيراً من الاحتيال، وشكل «وسيلة للحصول على البطاقة الخضراء بتكلفة منخفضة».

وأعلن الوزير تاليا أن الولايات المتحدة ستنهي العمل ببرنامج «إي بي - 5».

وخاض ترامب حملته الانتخابية في 2024 على فرض قيود أكثر صرامة على الهجرة غير الشرعية.

من ناحيته شدد الرئيس الأمريكي على أن هذه «البطاقة الذهبية» ستسمح بـ«جذب أشخاص إلى قطاع تكنولوجيا المعلومات قادرين على خلق فرص عمل، أشخاص من مستوى رفيع للغاية». وأضاف «أعتقد أن الشركات ستدفع من أجل استقدام أشخاص» بموجب البطاقة الجديدة.

وبحسب ترامب فإن «شركة أبل وكل هذه الشركات التي تريد أن يأتي أناس للعمل لديها ستتمكن من شراء بطاقة إقامة ذهبية». وشدد الملياردير الجمهوري على أن حاملي هذه البطاقة الذهبية لن يكونوا مواطنين أمريكيين، لكنهم مع ذلك سيدفعون ضرائب في الولايات المتحدة. وبحسب تقديرات ترامب فإن الولايات المتحدة قد تتمكن من «بيع مليون من هذه البطاقات ربما، وربما أكثر من ذلك».