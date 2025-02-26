البيتكوين تقبع عند أدنى مستوى في 3 أشهر

تباينت أسعار العملات المشفرة خلال تعاملات الأربعاء، لكن البيتكوين ارتفعت قليلاً بعد تعرض السوق لموجة بيع إثر تجنب المستثمرين للمخاطرة في ظل اضطراب آفاق الاقتصاد العالمي بسبب السياسات الحمائية الأمريكية.

زادت البيتكوين بنسبة 0.39 % إلى 88.597 دولاراً خلال التداولات، بعدما لامست أدنى مستوى منذ نوفمبر الماضي عند 85.899 دولاراً يوم أمس.

وتراجعت كل من الإيثريوم بنسبة 1 % إلى 2.466 دولار، والريبل 1.31 % إلى 2.299 دولار، ودوج كوين 0.81 % إلى 21.06 سنتاً، وعملة «ترامب» الرمزية بنسبة 0.42 % إلى 13.04 دولاراً.

وقد أدت موجة البيع التي شهدتها الأصول المشفرة أمس إلى تراجع حجم التداولات بالسوق على مدار الـ 24 ساعة الماضية بنسبة 8.21 % إلى 158.24 مليار دولار.

لكن القيمة السوقية لمجمل العملات ارتفعت 0.57 % إلى 2.92 تريليون دولار وفق بيانات «كوين ماركت كاب»، ما يشير إلى احتمال انتهاء عمليات البيع.

يرى أدريان برزيلوزني الرئيس التنفيذي لمنصة «إندبندنت ريزيرف» للعملات المشفرة أن «تراجع أسعار (بتكوين) من المرجح أن يكون مرتبطاً بعدم اليقين العام بشأن العوامل الكلية الذي أضر بمعظم الأسواق المالية في اليومين الماضيين، والمرتبط بالرسوم الجمركية المختلفة التي أعلنها الرئيس ترامب».

وتحولت المعنويات أيضاً إلى التشاؤم عقب سلسلة من الانتكاسات المرتبطة بالقطاع في الآونة الأخيرة، من بينها أكبر عملية اختراق تتعرض لها العملات المشفرة على الإطلاق، وفضيحة مرتبطة بإحدى عملات «الميم» روّج لها الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي.

وقالت كارولاين مورون، الشريكة المؤسسة لشركة «أوربت ماركتس»، التي توفر السيولة للمشتقات المالية للعملات المشفرة: «إن اختراق «باي بت» يعد أحدث حلقة في سلسلة من الأحداث، مثل إطلاق عملات ميم تحيط بها الشكوك، ما أعاد إلى المتعاملين في سوق العملات المشفرة ذكريات تعيسة».