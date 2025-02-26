محادثات عراقية أمريكية لتسريع استئناف تشغيل خط أنابيب رئيسي لنقل النفط العراقي

بحثت الولايات المتحدة والعراق استئناف تشغيل خط أنابيب رئيسي لنقل النفط العراقي إلى الأسواق العالمية، بعد توقف تشغيله لنحو عامين بسبب خلاف إقليمي حول التكاليف.

وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية إن وزير الخارجية ماركو روبيو اتفق مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني على حاجة العراق إلى "إعادة تشغيل الخط بسرعة".

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن إعادة تشغيل الخط الذي تقول الحكومة العراقية إنه سيبدأ بنقل حوالي 185 ألف برميل يوميا، يؤثر سلبا على أسعار النفط في السوق العالمية منذ قال العراق إنه مستعد لاستئناف تشغيله.

يأتي هذا التطور في وقت حساس لأسواق الطاقة، حيث كان الرئيس دونالد ترامب يدعو إلى خفض أسعار النفط.

وانخفض سعر الخام أمس إلى أدنى مستوى له هذا العام بسبب المخاوف بشأن النمو الاقتصادي. وقال العراق إن الصادرات من إقليم كردستان العراق ستظل ضمن حصتها الإجمالية في أوبك+، لكن البلاد، التي لديها سجل ضعيف في الامتثال، لم توضح بعد كيف ستحقق ذلك.

يأتي ذلك فيما رجح نائب رئيس الحكومة العراقية وزير النفط حيان عبد الغني يوم الاثنين الماضي أن يبدأ العراق بتصدير شحنات النفط الخام من حقول إقليم كردستان عبر ميناء جيهان التركي في غضون يومين.

وقال وزير النفط ، للصحفيين خلال افتتاح معرض ومؤتمر طاقة العراق الدولي، :" لدينا حاليا مراسلات مع الجانب التركي لاستئناف تصدير نفط الإقليم عبر ميناء جيهان وبمجرد أن تأتي الموافقة من الجانب التركي خلال اليومين المقبلين يتم استئناف الصادرات النفطية".

وأوضح أن "خظ انابيب تصدير النفط العراقي عبر جيهان جاهز لاستقبال شحنات النفط من الإقليم لكنه بحاجة إلى معالجات فنية ".