اليابان.. طلبية تاريخية من شركة "إيه إن إيه" لشراء 77 طائرة

أعلنت مجموعة "أول نيبون إيرويز" (إيه إن إيه) اليابانية الثلاثاء عن طلبية تاريخية لشراء 77 طائرة من شركات بوينغ وإيرباص وإمبراير، في صفقة تناهز قيمتها الإجمالية 14 مليار دولار وتهدف لتجديد وتوسيع أساطيل شركات الطيران التابعة لها.

وتشتمل هذه العقود على 68 طائرة طلبيتها مؤكدة و9 طائرات أخرى يعود للمجموعة اليابانية أن تتراجع عن شرائها.

وأوضحت "أول نيبون إيرويز" في بيان أنّ طلبيتها تتضمّن شراء 30 طائرة بوينغ (بينها أربع اختيارية) و27 طائرة إيرباص و20 طائرة إمبراير (بينها خمس اختيارية).

ويبلغ السعر الإجمالي لهذه الطائرات وفق سعر الكاتالوغ 2158 مليار ين (13.92 مليار دولار)، بحسب المجموعة اليابانية.

ومنذ سنوات عديدة توقفت الشركات المصنّعة للطائرات عن الإعلان عن أسعار طائراتها.