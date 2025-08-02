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أعمال

تركيا: العجز التجاري المبدئي في يوليو يبلغ 6.4 مليارات دولار

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وكالات


أفادت وزارة التجارة التركية بأن العجز التجاري المبدئي بلغ 6.4 مليارات دولار في يوليو الماضي.

وارتفعت الصادرات المبدئية بواقع 11 % على أساس سنوي إلى 25 مليار دولار مقابل موجب 8 % (5ر20 مليار دولار) في يونيو، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وارتفعت الواردات التجارية المبدئية بواقع 4ر5 % على أساس سنوي إلى 4ر31 مليار دولار .

كانت بيانات المعهد الإحصائي التركي (تركستات) الصادرة في شهر يوليو قد ذكرت أن الناتج الصناعي ارتفع خلال مايو بنسبة 9ر4% سنويا مقابل ارتفاعه بنسبة 1ر3% خلال أبريل، ليسجل أعلى معدل نمو منذ ديسمبر عندما زاد الناتج الصناعي بنسبة 7% سنويا.

وارتفع ناتج قطاع المناجم والمحاجر خلال مايو بنسبة 10% سنويا، في حين زاد ناتج قطاع التصنيع بنسبة

وعلى أساس شهري ارتفع الناتج الصناعي لتركيا بنسبة 1ر3% مقابل 2ر3% خلال أبريل.