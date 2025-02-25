تباين الأسهم الأمريكية.. وسهم «تيسلا» يتراجع 3.5 %

تباينت الأسهم الأمريكية خلال تداولات، الثلاثاء، مع تقييم المستثمرين خطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لتنفيذ سياسته التجارية الحمائية ضد الشركاء التجاريين.

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.5 % أو ما يعادل 213 نقطة إلى 43674 نقطة، وصعد مؤشر «إس آند بي 500» بنسبة 0.1 % إلى 5989 نقطة، في حين تراجع «ناسداك» المركب بنسبة 0.3 % أو 58 نقطة إلى 19231 نقطة.

وانخفض سهم «تسلا» بنسبة 3.5 % إلى 319.75 دولاراً، لتتراجع القيمة السوقية لصانعة السيارات الأمريكية إلى 1.06 تريليون دولار، مع هبوط مبيعات مركبات الشركة في أوروبا.

ويقيم المستثمرون أحدث تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن التعريفات، إذ قال في تصريحات صحفية، الاثنين، إن الرسوم الجمركية المقررة على كندا والمكسيك ستدخل حيز التنفيذ في الشهر المقبل، بعد انتهاء المهلة في الرابع من مارس.

أوروبا

تباينت أسهم أوروبا، مع بقاء التركيز على أرباح الشركات والتطورات الجيوسياسية، مع تسجيل قطاع صناعات الدفاع مكاسب عوضت تراجع أسهم التكنولوجيا على خلفية المخاوف بشأن تصاعد الحرب التكنولوجية بين الولايات المتحدة والصين.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.22 في المئة، وتراجع مؤشر التكنولوجيا 0.9 في المئة، ليشكل أكبر المؤثرات السلبية.

كما ارتفع داكس الألماني 0.03 %، وفايننشال تايمز البريطاني 0.24 %، فوتسي الإيطالي 0.46 %، فيما تراجع كاك الفرنسي هامشياً 0.02 %.

تعتزم الولايات المتحدة تشديد القيود المفروضة على أشباه الموصلات في الصين، وهبط سهم إس.تي مايكروإلكترونيكس لأشباه الموصلات 1.4 في المئة، وسهم إيه.إس.إم.إل 1.6 في المئة.

وفي الوقت نفسه تراجعت الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، إذ هبط سهم شنايدر إلكتريكس 1.3 في المئة، وسهم سيمنس إنرجي 2.2 في المئة.

وهوى سهم يونيليفر ثلاثة في المئة، بعد أن أعلنت عملاقة السلع الاستهلاكية أن الرئيس التنفيذي هاين شوماخر سيستقيل، وأن المدير المالي فرناندو فرنانديز سيحل مكانه.

وفي مواجهة هذه الخسائر صعد مؤشر أسهم شركات الفضاء والدفاع الأوروبي بأكثر من واحد في المئة، بعد أن أشارت تقارير إلى أن المستشار الألماني المنتظر فريدريش ميرتس بدأ محادثات للموافقة بسرعة على إنفاق دفاعي يصل إلى 200 مليار يورو (209.44 مليارات دولار).

وارتفعت أسهم شركات صناعة الأسلحة الألمانية راينميتال وهينسولدت ورينك 2.6 في المئة، و2.5 في المئة، و6.1 في المئة على الترتيب.

وقفز سهم تيسن كروب ستة في المئة، بعد أن قال رئيسها التنفيذي، إن المجموعة ستعقد اجتماعاً للمساهمين قبل فصل قسم السفن الحربية.