الاقتصاد الألماني ينكمش 0.2% في الربع الأخير من 2024

قال مكتب الإحصاء الألماني اليوم الثلاثاء إن اقتصاد البلاد سجل انكماشا 0.2 بالمئة في الربع الأخير من 2024 مقارنة مع الربع السابق، في تأكيد لبيانات أولية.

كانت بيانات أولية من مكتب الإحصاء الاتحادي قد أظهرت في 30 يناير تراجع الناتج الإجمالي المحلي 0.2 بالمئة في الربع الرابع مقارنة بالربع الثالث.

وكان محللون قد توقعوا في استطلاع لرويترز تراجعا 0.1 بالمئة على أساس فصلي في قراءة معدلة.

وإذا سجل الاقتصاد الألماني انكماشا آخر في الربع الأول من 2025، سيعود بذلك إلى الركود الذي يعرف عادة بانكماش في فصلين متتاليين.