دخان في قمرة القيادة يعيد طائرة بوينج تابعة لشركة دلتا إلى مطار أتلانتا

عادت طائرة تابعة لشركة دلتا إيرلاينز إلى مطار أتلانتا بعد وقت قصير من إقلاعها، بعد أن أبلغ أفراد الطاقم عن ضباب دخاني داخل قمرة القيادة، وفقا لمسؤولين اتحاديين.

وقالت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية في بيان إن رحلة دلتا 876 المتجهة إلى مدينة كولومبيا في ولاية ساوث كارولاينا عادت بسلام إلى مطار هارتسفيلد-جاكسون الدولي صباح الاثنين، بعد أن أبلغ الطاقم عن "احتمال وجود دخان في قمرة القيادة".

وأضافت الإدارة أنها تحقق في الحادث، الذي جاء بعد انقلاب طائرة تابعة لـ "دلتا" الأسبوع الماضي أثناء هبوط اضطراري في تورونتو، ما أدى إلى إصابة 21 شخصا. كما اضطرت رحلة أخرى تابعة للشركة، كانت متجهة من لوس أنجليس إلى سيدني، للعودة يوم السبت بعد رصد دخان في مطبخ الطائرة، وفقا لشركة الطيران.

وأصدرت شركة دلتا بيانا قالت فيه إن 94 راكبا كانوا على متن طائرة بوينج 717 التي أقلعت من أتلانتا صباح يوم الإثنين، "عندما تم رصد ضباب داخل الطائرة." وأضافت أن الطيارين أعلنوا حالة الطوارئ للحصول على أولوية التعامل من مراقبي الحركة الجوية.