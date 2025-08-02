بلجيكا تصوت ضد مدونة السلوك الأوروبية للذكاء الاصطناعي

صوّتت بلجيكا ضد مدونة السلوك الأوروبية غير الملزمة الخاصة بالذكاء الاصطناعي العام، بسبب ما اعتبرته قصوراً في حماية حقوق النشر.

وتأتي الخطوة مع دخول قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي حيز التنفيذ اليوم، ويفرض قواعد جديدة على نماذج الذكاء الاصطناعي العامة، بما في ذلك النماذج التوليدية الكبيرة.

وأوضحت وزيرة الرقمنة الفيدرالية فانيسا ماتز أن المدونة، رغم تحسينها مقارنة بالنسخة الأصلية، لا تزال تفتقر للضمانات الكافية لحماية الحقوق الفكرية. وأضافت أن بلجيكا اقترحت تعديلات خلال المفاوضات، شملت تبسيط آلية الاعتراض لأصحاب الحقوق، وضمان تعويض عادل، ومنع استخدام المحتوى من مواقع تنشر مواد غير قانونية.

وأكدت أن هذا التصويت "ليس نهاية المسار"، مشيرة إلى استعداد المفوضية الأوروبية لمراجعة المدونة مستقبلاً، وشددت على مواصلة العمل لضمان احترام حقوق الصحفيين والناشرين والمبدعين.

يُذكر أن 26 شركة وقّعت على المدونة، من بينها غوغل ومايكروسوفت وأوبنAI، بينما امتنعت شركة ميتا عن التوقيع، معتبرة أنها تخلق حالة من عدم اليقين القانوني.