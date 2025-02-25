«إمباور» تزود المرحلة التالية من «أبتاون دبي» بخدمات تبريد المناطق

وقعت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور» اتفاقية مع مركز دبي للسلع المتعددة، لتزويد المرحلة التالية من «أبتاون دبي» بخدمات تبريد المناطق الصديقة للبيئة، بقدرة تبريد تصل إلى 24,675 طناً.

وقع الاتفاقية بمقر مركز دبي للسلع الرئيسي في برج «أبتاون»، أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول المدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، وأحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لـ«إمباور».

وتضم منطقة «أبتاون دبي» 8 أبراج متعددة الاستخدامات، إضافة إلى خيارات متنوعة من متاجر التجزئة والمأكولات والمشروبات والضيافة الفاخرة، إلى جانب مجتمعات مستدامة. وبعد النجاح في إنجاز «برج أبتاون»، تشمل المرحلة التالية من تطوير المنطقة بناء برجين تجاريين من الدرجة الأولى.

وتتميز المنطقة بموقعها الاستراتيجي في قلب دبي الجديدة، ما يتيح سهولة الوصول والربط مع المناطق والمعالم الرئيسية في الإمارة.

وتمتلك «إمباور» 4 محطات في منطقة أبراج بحيرات جميرا (3 منها في الخدمة حالياً)، بطاقة إنتاجية تصل إلى 152,000 طن تبريد، وشبكة أنابيب واسعة تخدم المنطقة بالكامل وتوفر بنية تحتية متقدمة وأنظمة تشغيل وإنتاج ذكية.

كما تتمتع المحطات بجهوزية فورية لتزويد أي مشروع جديد مهما كان حجمه أو تنوع استخداماته.

وقال أحمد بن شعفار: «فخورون بتوقيع اتفاقية تزويد المرحلة التالية من «أبتاون دبي» بخدمات تبريد المناطق الصديقة للبيئة.

وهذه الشراكة تعكس التزامنا بتوفير حلول تبريد مبتكرة ومستدامة تسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية وتحقيق أهداف الاستدامة الوطنية لدولة الإمارات.

وكانت «إمباور» زودت المرحلة الأولى من المشروع سابقاً التي شملت برج «أبتاون» بخدمات تبريد المناطق الصديقة للبيئة بمعايير دولية فائقة وبطاقة تبريدية تصل إلى 3,850 طناً».

وقال أحمد بن سليم: «مع الإعلان عن الأبراج السكنية الجديدة وافتتاح الأتريوم والبلازا خلال الفترة القريبة المقبلة وتقديم عروض متميزة للمأكولات والمشروبات، تتطور منطقة أبتاون دبي بسرعة لتصبح وجهة عالمية المستوى.

وتمثل شراكتنا مع إمباور خطوة حاسمة في هذه الرحلة، حيث تضمن تقديم حلول تبريد مستدامة تدعم رؤيتنا لمجتمع حضري ذكي وتعزز جودة الحياة لسكاننا وزوارنا».