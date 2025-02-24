مستثمرو وول ستريت يحاولون اقتناص «موجة البيع»

ارتفعت الأسهم الأمريكية، الاثنين، بفضل عمليات الشراء من قبل المستثمرين الذين يحاولون استغلال الخسائر المسجلة الأسبوع الماضي، وسط ترقب نتائج أعمال «إنفيديا» وبيانات اقتصادية مهمة هذا الأسبوع، متعافية من عمليات بيع كبيرة في الأسبوع الماضي.

وارتفع سهم أبل وسط تعاملات متقلبة بعد أن أعلنت الشركة المصنعة لهاتف آيفون عن خطة استثمار بقيمة 500 مليار دولار.

وصعد مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.25 % أو ما يعادل 114 نقطة إلى 43542 نقطة خلال التداولات، كما ارتفع مؤشر «ستاندرد اند بورز 500» بنسبة 0.3 % إلى 6024 نقطة، و«ناسداك» المركب بنسبة 0.2 % أو 35 نقطة إلى 19548 نقطة.

وسجلت مؤشرات «داو جونز» الصناعي و«إس آند بي 500» و«ناسداك» المركب خسائر الأسبوع الماضي بنسبة 2.5 % و1.6 % و2.5 % على الترتيب.

جاءت هذه الانخفاضات بعدما أثارت بيانات اقتصادية مخاوف تتعلق بوتيرة نمو أكبر اقتصادات العالم، إذ انكمش مؤشر مديري المشتريات الخدمي الصادر عن «إس آند بي جلوباال» في فبراير، في حين سجل مؤشر ثقة المستهلكين قراءة أضعف من التوقعات.

ومن المقرر صدور نتائج أعمال «إنفيديا» عقب إغلاق جلسة الأربعاء، والتي ستحظى بمراقبة المستثمرين للتعرف إلى خطط صانعة الرقائق الأمريكية فيما يتعلق بالإنفاق على الذكاء الاصطناعي، فضلاً عن قراءة مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي التي ستصدر الجمعة.