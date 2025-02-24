بعدما فككها ترامب .. وكالة المساعدات الخارجية تسرح 1600 موظف

أعلنت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية «يو إس إيد» التي فككها الرئيس دونالد ترامب، الأحد تسريح نحو 1600 موظف في الولايات المتحدة ووضع غالبية قوتها العاملة في إجازة إدارية.

وقالت الوكالة على موقعها الإلكتروني: «تبدأ الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تنفيذ تخفيض القوى العاملة الذي سيؤثر في نحو 1600 موظف من موظفي يو إس إيد العاملين في الولايات المتحدة».

وسيتم وضع جميع الموظفين الآخرين المعينين مباشرة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في إجازة إدارية على مستوى العالم، باستثناء أولئك المسؤولين عن «وظائف مهمة وعن القيادة الأساسية و/أو برامج مختصصة».

ووقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرسوماً في 20 يناير، وهو اليوم الذي عاد فيه إلى البيت الأبيض، يأمر فيه بتجميد المساعدات الخارجية الأمريكية لمدة 90 يوماً ريثما يتم إجراء مراجعة كاملة.

وكتب ترامب بالأحرف الكبيرة في منشور على منصته «تروث سوشل» أنّ «الفساد بلغ مستويات نادراً ما شوهدت من قبل. أغلقوها!» متحدثاً عن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وأضاف، أنّ «الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تثير حالاً من الجنون لدى اليسار الراديكالي ... فيها كثير من الاحتيال، لا يمكن تفسيره إطلاقاً».

وتدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية برامج صحية وطارئة في حوالى 120 دولة، بما في ذلك أفقر مناطق العالم.

ويُنظر إليها على أنها مكوّن حيوي للقوة الناعمة للولايات المتحدة في صراعها على النفوذ مع منافسيها بما في ذلك الصين.

وشكك الجمهوريون اليمينيون المتشددون منذ فترة طويلة في الحاجة إلى الوكالة وانتقدوا ما يصفونه بهدر المال في الخارج.

وقالت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية: «إنها ستُخطر الأحد «الموظفين المعينين الأساسيين» الذين يجب أن يبقوا في مناصبهم، دون تحديد عددهم».

وستمول الوكالة تكاليف إعادة موظفيها المنتشرين في الخارج، وتضمن حصول الموظفين على الموارد الدبلوماسية حتى عودتهم إلى الولايات المتحدة.