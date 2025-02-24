الصين تطالب أمريكا بعدم تسييس القضايا الاقتصادية

دعت الصين الولايات المتحدة إلى التوقف عن تسييس القضايا الاقتصادية والتجارية، واستخدامها كسلاح، في الوقت الذي تحاول فيه واشنطن الحد من الاستثمارات الخارجية لبكين، بما يتماشى مع سياسة «أمريكا أولاً»، التي يتبناها الرئيس دونالد ترمب.

وقالت وزارة التجارة في بيان، إن تصرفات الحكومة الأمريكية، التي تعزز مراجعة العلاقات التجارية مع الصين لأسباب أمنية، ستقوض بشكل جدي ثقة الشركات الصينية، التي تستثمر في الولايات المتحدة.



جاءت تعليقات الوزارة في أعقاب إصدار سياسة الاستثمار «أمريكا أولاً»، والتي أدرجت الصين بين الخصوم، الذين يوجهون ويسهلون الاستثمار بشكل منهجي في الشركات والأصول الأمريكية، للحصول على أحدث التقنيات والملكية الفكرية والنفوذ في الصناعات الاستراتيجية.

وعلى الرغم من أن الرئيس ترامب ألمح في وقت سابق إلى إمكانية التوصل إلى اتفاق لمنع المزيد من التصعيد في الحرب التجارية مع الصين فإن الفائض التجاري لبكين البالغ 295 مليار دولار مع واشنطن ما زال يشكل هاجساً كبيراً في قائمة مخاوف الإدارة الأميركية الجديدة.