ترامب يدعو المجلس الفيدرالي الأمريكي إلى إبعاد باول

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، "الجمعة"، أعضاء مجلس الاحتياط الاتحادي "البنك المركزي" الأمريكي إلى سحب سلطة رئيس المجلس جيروم باول، منتقدًا إياه لعدم خفضه أسعار الفائدة الرئيسية.

وكتب ترامب في منشور على منصة التواصل الاجتماعي "تروث سوشيال"، باول بأنه "عنيد". وقد تعرض رئيس المجلس لهجمات لفظية شرسة من الرئيس الجمهوري على مدار عدة أشهر.

يذكر أن مجلس الاحتياط الاتحادي مسؤول عن ضمان استقرار أسعار المستهلك وتحقيق أقصى توظيف لقوة العمل في البلاد.

وقد أبقى باول سعر الفائدة الرئيسية ثابتًا منذ بداية العام الحالي، قائلاً إن مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي بحاجة إلى معرفة تأثير الرسوم الجمركية الضخمة التي فرضها ترامب على التضخم.

وإذا لم يخفض باول أسعار الفائدة "بشكل كبير"، نشر ترامب: "يجب على مجلس الإدارة أن يتولى زمام الأمور، ويفعل ما يعلم الجميع أنه يجب فعله!".

جاءت تصريحات ترامب بعد ان أصدر اثنان من محافظي مجلس الاحتياط السبعة، كريستوفر والر وميشيل بومان، بيانات اليوم قالا فيها إنهما يرون أن الرسوم الجمركية لها تأثير لمرة واحدة على الأسعار وأن سوق العمل على الأرجح سيتراجع. ونتيجة لذلك، عارض الاثنان في اجتماع المجلس يوم "الأربعاء" تثبيت الفائدة وضغطا من أجل تخفيضات طفيفة في أسعار الفائدة مقارنةً بما كان يسعى إليه ترامب.

على الرغم من ادعاء ترامب، الذي رشّح والر وبومان لعضوية مجلس الاحتياط الاتحادي، ازدهار الاقتصاد الأمريكي، إلا أنه رحّب بحججهما وما وصفه بمعارضتهما الشديدة.

أظهر تقرير الوظائف الصادر "الجمعة" تباطؤًا سريعًا في الاقتصاد، حيث لم تُضاف سوى 73 ألف وظيفة جديدة خلال يوليو، في حين انخفض عدد الوظائف خلال يونيو ومايو الماضيين وفقا للبيانات المعدلة بمقدار 19 الف و14 ألف وظيفة على الترتيب مقارنة بالبيانات الأولية.