إدارة ترامب تسعى لإلغاء رسوم الازدحام في نيويورك

تتحرك إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإلغاء برنامج رسوم الازدحام في مدينة نيويورك، وهو نظام فرض رسوم مرورية مثير للجدل يهدف إلى جمع ملايين الدولارات لتمويل البنية التحتية وتحسين تدفق حركة المرور في أكثر مناطق مانهاتن ازدحاماً.

وفي رسالة إلى حاكمة نيويورك كاثي هوشول، يوم الأربعاء، أعلن وزير النقل الأمريكي شون دافي أن الوزارة ستلغي الاتفاقية التي أُقرت في وقت سابق، ما يعني فعلياً إنهاء العمل بالنظام الجديد.

وقال دافي في رسالته: «خطة نيويورك لفرض رسوم الازدحام تعد صفعة على وجه الأمريكيين من الطبقة العاملة وأصحاب الأعمال الصغيرة، يجب أن يكون لكل أمريكي الحق في الوصول إلى مدينة نيويورك بغض النظر عن وضعه الاقتصادي، وليس فقط للأثرياء».

هذا وبدأ العمل بالنظام في 5 يناير، حيث فرض رسوماً بقيمة 9 دولارات على السائقين الذين يدخلون مانهاتن جنوب شارع 60 خلال ساعات الذروة، ورسوماً مخفضة بقيمة 2.25 دولار أثناء الليل، كما تضمن البرنامج تخفيضات لبعض السائقين من ذوي الدخل المنخفض وإعفاءات لفئات معينة.

وتشير بيانات هيئة النقل الحضرية إلى أن عدد المركبات التي دخلت المنطقة المستهدفة انخفض بمقدار 1.2 مليون سيارة في يناير، بانخفاض 7.5 % عن العام السابق، كما انخفضت أوقات العبور عبر الجسور والأنفاق إلى مانهاتن بنسبة تصل إلى 30 %.

إضافةً إلى ذلك، زاد عدد زوار المناطق التجارية في وسط المدينة، حيث بلغ 36 مليون شخص في يناير، بزيادة 1.5 مليون على العام السابق، كما ارتفع الحضور في عروض برودواي 17 %.