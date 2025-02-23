ترقُّب وتوجس.. «إنفيديا» تحدد مسار سوق الأسهم الأمريكية

يترقب المستثمرون تقرير أرباح شركة إنفيديا الأسبوع الجاري، بحثاً عن تأكيد لاستمرار الاتجاه الاستثماري المدفوع بالذكاء الاصطناعي، والذي عزز أداء الأسهم على مدى العامين الماضيين، وخاصة بعد موجة البيع الذعرية التي أثارتها شركة «ديب سيك» الصينية الشهر الماضي، بحسب تقرير رويترز لسوق الأسهم الأمريكية للمتوقع للأسبوع الجاري.

وتُعد «إنفيديا» مقياساً رئيساً لصناعة الذكاء الاصطناعي المتنامية، إذ تحتل المركز الثاني أكثر الشركات قيمة في العالم، وتمثل 6.3% من مؤشر «إس آند بي 500» وفقاً لبيانات LSEG. وقد شهدت أسهم الشركة ارتفاعاً مذهلاً تجاوز 550% في العامين الماضيين.

صدمة «ديب سيك»

وتعرضت «إنفيديا» لانتكاسة كبيرة في 27 يناير الماضي بعد إعلان «ديب سيك» نموذج ذكاء اصطناعي منخفض التكلفة، ما أثار مخاوف في شأن هيمنة الشركات الأمريكية في هذا المجال، وأدى إلى تراجع سهم «إنفيديا» بنسبة 17% بما يعادل خسارة 593 مليار دولار من قيمتها السوقية في يوم واحد، وهو أكبر انخفاض يومي في تاريخ الأسواق المالية.

ورغم أن السهم تعافى تقريباً من هذه الخسائر، فإن المستثمرين ما زالوا متوجسين من أن تقرير الأرباح المقبل قد يؤدي إلى تقلبات جديدة في السوق.

وأكدت الشركة أن التقدم الذي أحرزته «ديب سيك» يسلط الضوء على الحاجة المتزايدة لرقائقها المتطورة.

توقعات الأرباح

وقال مايك سميث رئيس فريق الأسهم النامية في «أول سبرينغ» إنَّ: «الأجواء قبل إعلان الأرباح متوترة، إذ يسعى بعض المستثمرين إلى تحديد ما إذا كان هذا هو السقف الأعلى لقيمة إنفيديا؛ لذلك، قد نشهد عمليات تدوير للأسهم وحركة عنيفة في السوق بغض النظر عن النتائج».

وأشار إلى أن «المستثمرين قد يقومون بتحويل استثماراتهم بعيداً عن قطاع الذكاء الاصطناعي نحو قطاعات أخرى مثل الرعاية الصحية، والبرمجيات، والقطاع المالي»

وتشير بيانات منصة التداول «أورتاس» إلى أن خيارات الأسهم لـ«إنفيديا» تتوقع تقلباً بنسبة 7.7% صعوداً أو هبوطاً بعد إعلان النتائج، وهو ما يتماشى مع متوسط الحركة البالغ 7.6% بعد تقارير الأرباح في آخر 12 ربعاً.

ومع وصول القيمة السوقية لـ«إنفيديا» إلى نحو 3.4 تريليونات دولار؛ فإن أي تحرك بنسبة 7.7% قد يؤدي إلى تغير في قيمتها السوقية بنحو 260 مليار دولار، وهو ما يعادل حجم «ويلز فارجو».

التوجيه المستقبلي

من المتوقع أن تعلن «إنفيديا» في 26 فبراير عن أرباحها للربع الرابع بقيمة 20.89 مليار دولار، بزيادة 72% على العام السابق، وفقاً لبيانات LSEG.

ورغم هذه النتائج القوية، سيتجه التركيز إلى التوجيه المستقبلي الذي ستقدمه الشركة في شأن العرض والطلب على رقائقها، لتبرير تقييمها المرتفع والتأثير في النظرة المستقبلية للقطاع بأكمله.

وتُتداول أسهم «إنفيديا» عند 32 ضعف تقديرات الأرباح المستقبلية للـ12 شهراً المقبلة، مقارنة بـ40 ضعفاً في نوفمبر الماضي، بينما يتم تداول مؤشر «إس آند بي 500» عند 22 ضعفاً للأرباح المستقبلية.

نقطة فاصلة

يعتقد مات أورتون كبير استراتيجيي السوق في «رايموند جيمس إنفستيمنت» بأنَّ إنفيديا هي القطعة الأخيرة من اللغز التي قد تساعد على إعادة تشكيل معنويات المستثمرين.

وأضاف إن سوق الأسهم أظهر أداءً قوياً رغم المخاوف المتعلقة بالرسوم الجمركية الأمريكية والسياسة المالية، وانخفاض مبيعات التجزئة، وارتفاع مؤشر أسعار المستهلك بشكل غير متوقع.

كما أظهرت البيانات أن العلاقة بين إنفيديا ومؤشر إس آند بي 500 تراجعت إلى 30% في عام 2025، مقارنة بـ71% في العام الماضي 2024، ما يشير إلى أن تأثيرها في السوق أصبح أقل مما كان عليه سابقاً.

ومع ذلك، يرى المحللون أن خيبة الأمل في أرباح إنفيديا قد تؤدي إلى موجة تصحيح نفسي في الأسواق.

ترقب بيانات التضخم الأمريكية

إلى جانب أرباح إنفيديا، يترقب المستثمرون صدور بيانات التضخم الأمريكية لشهر يناير، وخاصة بعد أن كشفت أرقام الشهر الماضي عن أكبر ارتفاع في ثمانية أشهر مدفوعاً بزيادة إنفاق المستهلكين على السلع والخدمات.

وقد تدفع أي بيانات تضخم أقوى من المتوقع مجلس الاحتياط الفيدرالي إلى تأخير قرارات خفض الفائدة، ما قد يزيد من التقلبات في الأسواق المالية في الفترة المقبلة.

أبرز أحداث الأسبوع

الإثنين 24 فبراير:

نتائج: رايوت بلاتفورمز، زووم

- الثلاثاء 25 فبراير:

مؤشر ستاندرد آند بورز لخدمات العملاء المركب

مؤشر ثقة المستهلك

خطاب رئيسة بنك الاحتياط الفيدرالي في دالاس لوري لوجان في لندن

خطاب نائب رئيس بنك الاحتياط الفيدرالي للإشراف مايكل بار

نتائج: هوم ديبو، إيه إم سي إنترتينمنت، مجموعة لوسيد

- الأربعاء 26 فبراير:

مبيعات المنازل الجديدة

نتائج: إنفيديا، سيلزفورس، تيلادوك هيلث

- الخميس 27 فبراير:

المطالبات الأولية لإعانة البطالة

مؤشر طلبات السلع المعمرة

الناتج الإجمالي المحلي ربع السنوي

مؤشر مبيعات المنازل المعلقة

خطاب محافظ بنك الاحتياط الفيدرالي ميشيل بومان

نتائج: إتش بي

- الجمعة 28 فبراير:

مؤشر الدخل الشخصي

مؤشر الإنفاق الشخصي

الميزان التجاري للسلع

مؤشرات مخزونات التجزئة