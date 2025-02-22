39 مليار دولار إيرادات «علي بابا» بالربع الرابع 2024

أعلنت مجموعة «علي بابا»، عملاق التجارة الإلكترونية الصيني، عن أسرع نمو ربع سنوي في إيراداتها منذ أكثر من عام، مدعوماً بأعمال الحوسبة السحابية المتنامية واستثمارات الذكاء الاصطناعي. ونمت إيرادات المجموعة للربع المنتهي في 31 ديسمبر عام 2024 بنسبة 8 % لتصل إلى 280.15 مليار يوان (39 مليار دولار) مقارنة بنفس الفترة من 2023، متجاوزة توقعات السوق. جدير بالذكر أن إيرادات أعمال الحوسبة السحابية سجلت أعلى مستوى نمو لها خلال قرابة عامين، بزيادة قدرها 13 % على أساس سنوي، لتصل إلى 31.74 مليار يوان.

ويعزى نمو «علي بابا كلاود» في المقام الأول إلى النمو مزدوج الرقم في إيرادات السحابة العامة، حيث حققت المنتجات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي نمواً ثلاثي الأرقام على أساس سنوي لمدة ستة أرباع متتالية، وفقاً لـ «علي بابا كلاود».

وبالإضافة إلى ذلك، شهدت إيرادات التجارة الإلكترونية الدولية في نفس الربع زيادة سريعة بنسبة 32 % على أساس سنوي، مدفوعة بمنصات التجارة الإلكترونية الخارجية مثل «علي إكسبريس» و«ترينديول». وفسر المحللون على نطاق واسع نمو الإيرادات على أنه يشير إلى انتعاش في الأعمال التجارية لـ «علي بابا» والتقدم الملحوظ في مجال الذكاء الاصطناعي.

وقال إيدي وو، الرئيس التنفيذي لمجموعة «علي بابا»، خلال مكالمة للإعلان عن الأرباح مع المستثمرين والمحللين، إن الشركة ستواصل التركيز على ثلاث فئات أعمال، وهي التجارة الإلكترونية المحلية والدولية، والذكاء الاصطناعي+الحوسبة السحابية، وأعمال منصات الإنترنت. (هانغتشو - شينخوا)