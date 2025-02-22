تعريفات ترامب على النفط تكلف المنتجين الأجانب 10 مليارات دولار سنوياً

كشف بنك «جولدمان ساكس» أن التعريفة الجمركية، التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على النفط بنسبة 10 % قد تكلف المنتجين الأجانب 10 مليارات دولار سنوياً، إذ تظل الخامات الثقيلة من كندا وأمريكا اللاتينية تعتمد على المصافي الأمريكية، بسبب قدرات المعالجة، وندرة بدائل المشترين بالمنطقة.

ويخطط الرئيس الأمريكي لفرض تعريفة بنسبة 25 % على الخام المكسيكي، وبنسبة 10 % على الخام الكندي بدءاً من مارس 2025. وعلى الرغم من ذلك يتوقع البنك أن تظل الولايات المتحدة الوجهة الأساسية للخام الثقيل، إذ تستمر قدرات التكرير المتقدمة، والتكاليف المنخفضة في جعل المصافي الأمريكية المشترين الأكثر تنافسية.

ويقدر البنك أن أسعار النفط الخفيف ستحتاج إلى الارتفاع بمقدار 0.50 دولار للبرميل لجعل الخام المتوسط من الشرق الأوسط أكثر جاذبية للمصافي الآسيوية، إذ تعطي مصافي ساحل الخليج الأمريكية الأولوية للخام الخفيف المحلي على الدرجات المتوسطة المستوردة. وتشير تقديرات البنك الاستثماري إلى أن المستهلكين الأمريكيين سيواجهون تكلفة تعريفة سنوية تبلغ 22 مليار دولار، في حين ستدر الحكومة 20 مليار دولار من الإيرادات.

وفي الوقت نفسه قال البنك إن المصافي والتجار قد يرون فوائد بقيمة 12 مليار دولار، من خلال ربط الخام الأمريكي الخفيف المخفض، والخام الثقيل الأجنبي بالأسواق الساحلية الممتازة. وأشار البنك إلى أن كندا - أكبر مصدِّر للنفط إلى الولايات المتحدة - من المرجح أن تشهد استمرار تدفق 3.8 ملايين برميل يومياً من صادرات خطوط الأنابيب، مع تخفيض الأسعار للتعويض عن تأثير التعريفة.

وعلى نحو مماثل فإن 1.2 مليون برميل يومياً من واردات الخام الثقيل المنقولة بحراً من كندا ودول أمريكا اللاتينية، بما في ذلك المكسيك وفنزويلا ستشهد خصومات للتعويض عن الضريبة، ما يضمن استمرار التدفقات إلى الولايات المتحدة.

وفي حين أن التعريفات الجمركية قد تعيد تشكيل تدفقات التجارة أبرز البنك أن المنتجين الكنديين، باعتبارهم «بائعين مقيدين» مع مشترين محدودين، سيضطرون إلى تحمل قدر كبير من عبء التعريفة، من خلال تخفيضات الأسعار للبقاء قادرين على المنافسة في السوق الأمريكية. (نيويورك - وكالات)