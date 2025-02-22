15 تريليون دولار مساهمة متوقعة للذكاء الاصطناعي في الاقتصاد العالمي

توقعت باسكال سوريس، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة «تاليس إنترناشيونال» أن يسهم الذكاء الاصطناعي بمبلغ هائل قدره 15 تريليون دولار في الاقتصاد العالمي.

وقالت: لم يعد الأثر الذي يحدثه الذكاء الاصطناعي في تحول صناعة الدفاع أمراً جدلياً، بل حتمياً. والسؤال الحاسم هو كيف نتجاوز الاحتمالات النظرية لتحقيق مكاسب هائلة في القدرة العسكرية والاستعداد. ويمتد دور الذكاء الاصطناعي في الحرب الحديثة إلى ما هو أبعد من المفاهيم التقليدية للسرعة والكفاءة. ويعمل الذكاء الاصطناعي بالأساس على إحداث ثورة في كيفية عمل القوات العسكرية، وتمكينها من اتخاذ قرارات أسرع وأكثر دقة، وتوقع التهديدات والاستجابة لها بشكل أفضل. تكمن القيمة الاستراتيجية للذكاء الاصطناعي في قدرته على تحويل البيانات إلى رؤى قابلة للتنفيذ، وتعزيز سرعة عملية اتخاذ القرار والدقة، وفي النهاية تحقيق النجاح العسكري.

وأضافت: التأثير الاقتصادي للذكاء الاصطناعي واضح. في السنوات الخمس المقبلة، من المتوقع أن يسهم الذكاء الاصطناعي بمبلغ هائل قدره 15 تريليون دولار في الاقتصاد العالمي، مع ريادة قطاعي الدفاع والفضاء في تبنيه. في مجال الدفاع وحده، من المتوقع أن تزيد مساهمة الذكاء الاصطناعي من 25.43 مليار دولار في 2024 إلى 65.43 مليار دولار بحلول 2034، ما يعزز دوره المحوري في مستقبل القدرات العسكرية.

ومع ذلك، فإن الذكاء الاصطناعي في مجال الدفاع لا يتعلق فقط بالتبني، بل يتعلق بالتكامل الاستراتيجي. على عكس تطبيقات الذكاء الاصطناعي الموجهة للمستهلك، يجب أن يفي الذكاء الاصطناعي الدفاعي بمعايير عالية بشكل استثنائي من الموثوقية والشفافية والمرونة السيبرانية.

وقالت: في الواقع، تطرح مقاربة الإمارات نحو دمج الذكاء الاصطناعي في الدفاع رؤى قيمة. فبدلاً من متابعة الذكاء الاصطناعي كهدف في حد ذاته، كان التركيز على بناء قدرات شاملة تعزز كلاً من الفعالية التشغيلية والقدرة التكنولوجية. توضح التطورات الأخيرة في أنظمة دعم القرار المدعومة بالذكاء الاصطناعي بين دولة الإمارات وفرنسا كيف يمكن للاستثمار المستهدف في الذكاء الاصطناعي أن يسهم في تأمين الخبرة المحلية وبنائها.

وأضافت: هناك ثلاثة اتجاهات رئيسية تعيد استشراف مشهد الذكاء الاصطناعي في الدفاع. أولاً، إن تطور الذكاء الاصطناعي في أنظمة القيادة والتحكم (C2) يُمكّن من اتخاذ قرارات أسرع وأكثر استنارة في المواقف الحرجة. لقد ولت الأيام التي كان فيها القادة العسكريون مضطرين إلى فحص كميات هائلة من البيانات يدوياً. لكن مع الذكاء الاصطناعي، يوفر تحليل البيانات في الوقت الفعلي ومحاكاة السيناريوهات للقادة العسكريين رؤى قابلة للتنفيذ، ما يقلل من الوقت بين القرار والتنفيذ، وهي ميزة مهمة في الحرب الحديثة.

ثانياً، يعيد الذكاء الاصطناعي تعريف الاستنفار من خلال تعزيز الكفاءة والمرونة في الاستعداد للصراع. من خلال الصيانة التنبؤية واتخاذ القرارات الأمثل المدفوعين بالذكاء الاصطناعي ، يمكن للقوات المسلحة ضمان استعدادها الدائم للمهام، وتقليل وقت التوقف وإهدار الموارد. تسمح هذه القدرة للقوات العسكرية بمعالجة احتياجات الصيانة بشكل استباقي والاستعداد لأي متطلب تشغيلي.

ثالثاً، تعمل الأنظمة المستقلة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي على خلق إمكانيات جديدة للحد من المخاطر وزيادة الكفاءة التشغيلية. يعمل الذكاء الاصطناعي بالفعل على تعزيز قدرات الطائرات بدون طيار (UAVs) التي يمكنها تنفيذ مهام معقدة، بما في ذلك الاستطلاع والمراقبة والخدمات اللوجستية، وإعادة الهيكلة عن بعد. يمكن لهذه الأنظمة عبور التضاريس الوعرة، وتوفير المعلومات الاستخباراتية في الوقت الفعلي، وتنفيذ مهام عالية الخطورة مع إبقاء الأفراد بعيداً عن الأذى. كما أن دور الحوسبة الكمومية في تعزيز التشفير والدقة التشغيلية يعزز هذه الأنظمة بشكل أكبر.

علاوة على ذلك، الذكاء الاصطناعي يُمكّن من "تضخيم القدرات" ما يسمح للقوات المسلحة بتحقيق المزيد بنفس المعدات. وهذا أمر بالغ الأهمية بشكل خاص في عصر الصراعات عالية الكثافة والتهديدات المتزايدة والميزانيات المقيدة، حيث تكون الكفاءة والقدرة على التكيف في غاية الأهمية. على سبيل المثال، تعمل مراكز القيادة التي يقودها الذكاء الاصطناعي على تعزيز مرونة وفعالية التحالفات العسكرية في جميع أنحاء العالم.

ويطرح دمج الذكاء الاصطناعي في الدفاع تحديات فريدة للغاية. ويختلف الذكاء الاصطناعي المستخدم للمهام السيادية، وخاصة ذلك المستخدم في مجال الدفاع عن النماذج التي تتسم بالاستعمال المكثف للبيانات والمستخدمة بشكل أساسي في الذكاء الاصطناعي الاستهلاكي. ولهذا السبب قمنا بتطوير الذكاء الاصطناعي الهجين الخاص بنا، والذي يربط بين نهجين: طريقة التعلم الآلي مع المعالجة الإحصائية لكميات هائلة إلى حد ما من البيانات، وطريقة قائمة على القواعد يشار إليها أيضاً باسم الذكاء الاصطناعي الرمزي، والتي تعمل على قواعد ومنطق محددين مسبقاً. وهو ما يساعد في ضمان الذكاء الاصطناعي الموثوق به والشفاف، وليس صندوقاً أسود.