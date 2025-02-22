شنغهاي تستضيف المؤتمر العالمي للمطورين لتعزيز تطبيقات الذكاء الاصطناعي

انطلقت بمدينة شنغهاي الصينية فعاليات المؤتمر العالمي للمطورين الذي يستمر ثلاثة أيام، بمشاركة أكثر من 100 مجتمع تطوير من مختلف أنحاء العالم.

وذكرت “قناة الصين المركزية” أن المؤتمر الذي انطلق أمس يناقش تطوير الحلول الصناعية للنماذج اللغوية الكبيرة وتعزيز تطبيقات الذكاء الاصطناعي ويستعرض أحدث التطورات في مجالات النماذج واسعة النطاق وقوة الحوسبة وأنظمة البرمجيات.

يأتي انعقاد المؤتمر في وقت يتزايد فيه الاهتمام العالمي بالدور المتنامي للصين في قطاع الذكاء الاصطناعي، لا سيما مع بروز شركات ناشئة مثل "ديب سيك".

وكشف تقرير حديث صادر عن مركز معلومات شبكة الإنترنت الصيني أن أكثر من 16 بالمائة من سكان الصين يستخدمون تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي، فيما نجحت نحو 4500 شركة في دمج هذه التقنيات ضمن عملياتها، محققة عائدات تجاوزت 80 مليار دولار.