«بيتكوين» فوق 98 ألف دولار

تباينت أسعار العملات المشفرة، أمس، وسط اضطراب أسواق الأصول الخطرة إثر المخاطر التجارية العالمية بسبب سياسات الإدارة الأمريكية. وتراجعت «بيتكوين» 0.11% إلى 98462.45 دولاراً خلال التعاملات، وارتفعت «الإيثريوم» 1.63% إلى 2796.91 دولاراً.

وانخفضت «الريبل» 0.25% إلى 2.6699 دولاراً، في حين ارتفعت «دوج كوين» 1.58% إلى 25.59 سنتاً وعملة «ترامب» الرمزية 1.30% إلى 17.03 دولاراً.

وكشفت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، أول من أمس، عن تأسيس وحدة جديدة باسم«وحدة التقنيات الناشئة والأمن السيبراني»، تختص بمكافحة الجرائم في أسواق الأصول المشفرة وحماية المستثمرين الأفراد، في إطار التغييرات الهيكلية التي وعد بها الرئيس دونالد ترامب في حملته الانتخابية وتعهده بتبني سياسات داعمة للقطاع.