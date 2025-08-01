ترامب: الرسوم الجمركية تجعل أمريكا غنية مجدداً

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس، أن الرسوم الجمركية واسعة النطاق، التي فرضها على بلدان حول العالم، تجعل بلاده «عظيمة وغنية مجدداً».

وقال على منصته «تروث سوشال» إن «الرسوم الجمركية تجعل أمريكا عظيمة وغنية مجدداً». وتابع: «قبل عام كانت أمريكا دولة ميتة، وباتت الآن البلد +الأهم+ في العالم».

وكشفت بيانات وزارة الخزانة الأمريكية أن عائدات الولايات المتحدة من الرسوم الجمركية تجاوزت في الأشهر الستة الأولى من 2025 إجمالي عائدات عام 2024.

وجاء في آخر بيانات شهرية جمعتها وكالة «فرانس برس» أن عائدات الرسوم الجمركية حتى نهاية يونيو تجاوزت 87 مليار دولار، مقارنة مع مبلغ قدره 79 مليار دولار جمع خلال عام 2024 بأكمله. وتظهر البيانات زيادة كبيرة في العائدات منذ أبريل 2025، عندما أطلق الرئيس، دونالد ترامب، حربه التجارية واسعة النطاق.

وتم تسجيل ارتفاع قياسي للإيرادات سابقاً في عام 2022 عندما بلغت 98 مليار دولار، بحسب حسابات قامت بها وكالة «فرانس برس». وسجلت الإيرادات الجمركية الصافية في يونيو 26.6 مليار دولار، وهو ما يناهز 4 أضعاف الإيرادات في يناير، ويتجاوز إجمالي الأشهر الثلاثة الأولى من العام، والذي بلغ 22.8 مليار دولار.

وفرض الرئيس الأمريكي، أول من أمس، رسوماً جديدة لمعاقبة أو تفضيل عدد من شركاء بلاده التجاريين، في آخر سلسلة إجراءات واسعة، أحدثت اضطرابات في الأسواق على مستوى العالم.